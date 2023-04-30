У травні Землю накриють потужні і затяжні магнітні бурі: найнебезпечніші дати [ Редагувати ]
У травні Землю накриють тривалі магнітні бурі сильної та середньої потужності. Хвилювання геомагнітного поля нашої планети після квітневих штормів через спалахи на Сонці "перекочує" і на перші числа останнього місяця весни, проте до "червоних" значень дійде через півтора тижня.
Магнітні бурі у травні 2023
- З 1 по 4 травня включно очікуються геомагнітні бурі середньої інтенсивності.
- А вже з 11 травня почнеться потужна і затяжна буря, яка триватиме тиждень, до 17 травня включно.
- Після цього, через два дні спокою, прогнозується магнітна буря середньої сили та триватиме вона з 20 по 25 травня включно.
- Далі, вже наприкінці місяця, ще одна геомагнітна буря очікується на 28 число - їй присвоєно сильний "червоний" рівень інтенсивності, але триватиме така тряска лише один день.
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