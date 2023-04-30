Найгарячішою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Ворог продовжує цілодобово штурмувати позиції наших захисників. Пліч-о-пліч з українськими воїнами тут стоять військові іноземного легіону. Дехто з них воює проти країни-агресорки ще з 2008 року. Унікальні історії іноземців, які допомагають нам бити агресора, збирали наші журналісти.

На Бахмутському напрямку воюють військові іноземного легіону: унікальні історії іноземців

Іраклій - один з багатьох іноземців, які захищають Україну. Він боєць іноземного легіону. Професійний військовий, який відслужив у грузинській армії та звільнився у званні віцеполковника.

Іраклі, боєць Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України:

Для мене війна фізично розпочалася у 1992 році, коли руські окупували частини моєї країни, 20%. Півмільйона біженців, багато загиблих. Це війна 92-го року в Абхазії. З того часу я на війні.

В Україні проти рашистів чоловік воює з 2014. Зараз Іраклій командує підрозділом, який б'ється з окупантами на Бахмутському напрямку.

Іраклі, боєць Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України:

Це шанс для нас, Грузії, перемогти цього ворога. Після того, як ми повернемо Донецьк і Крим, повернути собі Сухумі, Гагру.

Пліч-о-пліч із грузинськими воїнами воює Алекс з Чилі. Там він служив на військовій авіабазі. В Україні став водієм-стрільцем.

Алекс, боєць Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України:

Я тут, бо вважаю це за потрібне. Таке моє уявлення про життя.

Іноземці відчувають підтримку і вдячність українців. Адже волонтери забезпечують їхні нагальні потреби, привозять, зокрема, сухпайки та їжу швидкого приготування.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Передаємо ми гуманітарну допомогу іноземному легіону. Найбільше води - це тонна з чимось, а також десь тонна їжі. Співпрацюємо ми з іноземним легіоном вже багато часу. До цього ми їм також допомагали провізією.

Частину гуманітарки разом із маскувальними сітками волонтери привезли одразу на передній край оборони, бійцям чеченського батальйону ім. Шейха Мансура.

- Як у вас тут зараз обстановка? - Все чудово, все контролюється. Обстановка більш-менш дозволяє працювати. Нічого такого не відбувається. Звичайні виходи, робота снайперів. Хлопці тримаються. Молодці!

Ворог намагається захопити Бахмут вже 9 місяців поспіль. Українські війська мужньо тримають оборону та вкотре ламають плани загарбників.