Гроші - п'ять з половиною мільйонів фермер отримав вже цього року й одразу пустив у роботу.

Мільйони на українські сади. Від початку року півсотні аграрних підприємств отримали 150 мільйонів грантів на розвиток садівництва та теплиць.

Програмою з держпідтримки скористався й герой нашого наступного сюжету - Тарас Виноградник. З фермером із Прикарпаття спілкувалася Жанна Дутчак.

Працівники господарства акуратно розвантажують піддони із саджанцями яблуні. Двадцять п'ять тисяч елітних молодих дерев.

Як бачите, пише: сорт гала 86 зв'язок по 10 саджанців. Це з Італії провідна компанія. Тут вказаний номер сертифіката, номер партії відповідності євростандартам.

З-за кордону доставили й решту плодових дерев, розповідає фермер Тарас. Закладати сад він почав торік. І вже висадив декілька тисяч саджанців груші, фундука і кущів малини.

Цей квартал ми посадили в цьому році. Завершили посадку - це груша. Ми вже зробили підживу, трамбування повністю. І вже навіть завершили обрізку всіх дерев.

Ідеєю садівництва прикарпатець Тарас запалився в італійській провінції Больцано, яку відвідав кілька років тому. Каже: плодовими деревами там засаджені тисячі гектарів. А ще тамтешній клімат і ландшафт дуже схожий на Прикарпатський.

Тарас Виноградник, фермер:

В Україні взагалі споживається грушки тільки 25% власного виробництва, 75% - привозна.

Тарас заснував фермерське господарство. Два роки тому на аукціоні взяв в оренду двадцять гектарів поля.

Коли ми взяли земельну ділянку, то вона була в такому стані, подивіться - заліснена, заросла, вона не оброблялася, я думаю, років тридцять взагалі. А тепер подивіться, що ми зробили - це вже наш промисловий інтенсивний сад.

Запозичив прикарпатець в італійців ще й технологію вирощування.

Тарас Виноградник, фермер:

Інтенсивний промисловий сад. Що це означає? Тобто на певну кількість гектарів землі можна посадити значно більшу кількість саджанців. Приміром у нас до трьох тисяч саджанців дерев плодових на одному гектарі, і якщо візьмемо сільське господарство, яке було за Радянського Союзу, то це 100-150 дерев на один гектар.

Андрій Докупель, агроном:

З одного гектара яблуні у нас буде 60 тонн яблук. З груші 50 тонн. Тобто одне дерево плодить 20 кілограмів яблук. Якщо звичайні, то може бути 4-5 кг.

Фермер розповідає: головні роботи із закладки саду були заплановані на минулий рік. Але велика війна тоді роботи пригальмувала. Побоювання - варто чи ні в такий час починати агробізнес, швидко минули.

Тарас Виноградник, фермер:

Сад закладається раз, і він закладається на 25-30 років. Південь України й Схід України - це військова територія. Дуже багато земель є заміновані. І ми не знаємо, коли вони будуть придатні для вирощування аграрних культур, садових.

Андрій Докупель, агроном:

Закладка самого саду є дуже дорого. Лише самі саджанці в середньому коштують до півтора мільйона гривень. Не кожна людина може собі дозволити, щоб посадити. Без інвестицій тут ніяк не обійтися.

Тарас скористався державною грантовою програмою підтримки садівництва. Уряд її запустив торік у липні для допомоги фермерам. Головні вимоги до учасників - мати землю до 25 гектарів у власності або оренді, а ще - встановити системи зрошення та водозабору. Але найголовніше - створити нові робочі місця.

Тарас Виноградник, фермер:

Дуже прискіпливо вивчалися документи. Перевірялися постачальники, перевірялися грунти, хімічний склад грунтів, описана повністю технологічна карта, як треба робити. Вони все повністю перевірили. І лише потім прийняли рішення.

Гроші - п'ять з половиною мільйонів фермер отримав вже цього року й одразу пустив у роботу. Зараз у нього постійно працює шестеро людей і ще 40 сезонно - всі з довколишніх сіл.

Тарас Виноградник, фермер:

Якби держава не допомогла, ми б цей проєкт зменшили в рази чотири. Якщо ви бачите, що зараз посаджено 20 гектарів, то змогли б посадити 5 гектарів.

Сергій Гавришев, постачальник системи краплинного зрошення:

Кошти, які садівники витрачають в першому році, повертаються через кілька років. Гранти - це система, яка частково компенсовує витрати, тому фермери, які пішли в ці питання, вони, звичайно, побачили в цьому ефект.

Наразі грантовою підтримкою від держави на садівництво скористалася майже сотня фермерів по всій Україні. Заявки для участі в програмі приймають до кінця року.