У відповідь на виселення школи заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв уже закликав розірвати дипломатичні відносини з Польщею.

Будівля школи, яку незаконно займало російське посольство, перейшла у власність мерії Варшави. Про це повідомив мер польської столиці Рафал Тшасковський. Напередодні росіяни звільнили приміщення, яке фактично захопили у свою власність після розпаду СРСР. Як усе відбувалося? Та як відреагували у РФ? Розповість Ольга Жидецька.

Пральні машини й акордеони під "прощання слов'янки"… росіяни неохоче, але все-таки винесли свої пожитки з приміщення школи при російському посольстві у Варшаві. У суботу до будівлі на Келецькій, 45, прийшли судові виконавці. Спочатку персонал намагався пручатися й зачинив ворота. Однак поліція зламала замки й зайшла на територію. Працівникам школи довелося добровільно піти.

Марек Сломський, журналіст:

Ця будівля роками була незаконно захоплена російською федерацією. Це була школа, куди ходили, російські, діти російських дипломатів і військових. Відтоді, як росія почала вторгнення в Україну, польське міністерство закордонних справ попросило місто виселити людей з цієї будівлі у Варшаві.

Як сталося, що російська дипмісія фактично захопила будівлю у центрі польської столиці? Споруду націоналізували та передали радянській стороні ще у 1945. Від 1953 року там запрацювала школа при посольстві. Безоплатне користування для амбасади СРСР перетекло в пострадянські часи. 2016 польський суд постановив, що приміщення належить місту. Однак замість того, щоб спробувати владнати майнові формальності, росіяни ухвалу проігнорували.

І тепер намагалися протистояти законним діям варшавських чиновників. А посол росії погрожує помстою на дипломатичному рівні.

Сергій Андрєєв, посол росії у Польщі:

Це протиправні дії - вторгнення на територію дипломатичного об'єкта. Ми виходимо з того, що школа при посольстві це частина дипломатичної місії. Звичайно, реакція послідує. Яка це буде реакція - я не хочу загадувати. Рішення з цього приводу ухвалюватимуть у центрі.

У відповідь на виселення школи заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв уже закликав розірвати дипломатичні відносини з Польщею.

Тим часом це вже друге приміщення, яке польська мерія відібрала у російської дипмісії. Ухвалу суду щодо ще однієї споруди виконали торік. Дії влади жителі Варшави підтримують.

Василина, жителька Варшави:

Я рада цьому, цю будівлю можна використовувати для інших цілей, наприклад, для польських дітей, як польську школу.

У мерії Варшави наголосили: не борються з російськими учнями, а лише виконали рішення суду. Окрім звільнення приміщення, ухвала також передбачає, що рф має виплатити 31 млн злотих (це приблизно 270 мільйонів гривень) за протиправне зайняття будівлі.

Також напередодні стало відомо, що прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків російського посольства та торговельного представництва.