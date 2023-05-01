Влада Південно-Африканської Республіки закликала президента росії володимира путіна відмовитися від відвідування майбутнього саміту БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР), який має відбутися у серпні. Про це пише південноафриканська The Sunday Times.

За даними джерел видання, влада ПАР намагається вмовити Кремль на те, щоб путін брав участь у саміті по відеозв'язку. Якщо президент рф особисто приїде в ПАР, то владі країни доведеться виконувати ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він приїде, нам доведеться його аарештувати.

Наприкінці квітня, пише The Sunday Times, президент ПАР Сиріл Рамафоса створив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади країни у разі, якщо путін таки приїде до країни.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що його країна вирішила вийти з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду через "несправедливе ставлення МКС до деяких країн".

27 квітня на сайті президента ПАР з'явилося повідомлення, що країна не виходитиме з-під юрисдикції МКС, а попередня заява президента була названа "помилковим коментарем".