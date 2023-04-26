Адміністрація президента ПАР оголосила, що республіка не виходитиме з юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), як про це раніше повідомив президент країни. Про це йдеться у заяві на сайті президента ПАР.

Південно-Африканська республіка залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права.

Адміністрація назвала "помилковим коментарем" заяву, яку 25 квітня зробили правляча партія та президент країни Сиріл Рамафоса про те, що ПАР виходять з юрисдикції суду через його "несправедливе ставлення до деяких країн".

У ПАР у серпні має відбутися саміт БРІКС. На ньому, як очікується, може виступити президент росії володимир путін, міжнародний ордер, на арешт якого раніше видав Міжнародний кримінальний суд.