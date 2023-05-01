Не брати російських паспортів і жодним чином не співпрацювати з окупантами закликала мешканців тимчасово окупованих територій віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях. Вони хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій.

По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть. По-друге, хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях? Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням.

За словами Верещук, Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію.

Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: - російські паспорти не брати;

- з окупантами не співпрацювати;

- за можливості виїхати;

- чекати ЗСУ

Напередодні український Омбудсмен Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

Насправді я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких РФ буде тримати в полоні... Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя.

Нагадаємо, 27 квітня володимир путін підписав указ, який дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство рф.