росія має знати - кожен зруйнований нею в Україні міст, будинок або об'єкт інфраструктури буде відбудовано.

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росія має знати - кожен зруйнований нею в Україні міст, будинок або об'єкт інфраструктури буде відбудовано. Про підтримку Заходу, пріоритети відновлення та кошти, які для цього будуть потрібні - в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів уповноважений уряду Німеччини з відбудови України Йохен Фласбарт. Розмову з ним - дивіться далі.

Пане Фласбарт, вітаю. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Ви уповноважений німецького уряду з питань відбудови України. Тому маю до Вас таке перше питання. Коли німецькі політики, зокрема канцлер Олаф Шольц, говорять про відбудову України, вони завжди використовують фразу "завдання для поколінь". Чи не могли б Ви її розшифрувати? Скільки, на Вашу думку, знадобиться Україні, щоб відбудувати все знищене?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Зараз дуже важко відповісти на це запитання. Врешті-решт, все залежатиме від того, за які завдання український уряд вирішить взятися спершу, а які залишить на потім, від того, як буде спланований процес відбудови. Утім, з досвіду відновлення країн, які постраждали від масштабних природних катастроф та воєн, ми знаємо, що цей процес довгий. Звісно, це не означає, що люди не зможуть жити в тих чи інших регіонах. Але повна відбудова знищеної інфраструктури, так щоб вона відповідала стандартам ЄС, триватиме певний час.

Знову мушу спитати - скільки? Десять? Двадцять? Тридцять років?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Не можу сказати. Але треба зробити так, щоб люди могли якомога швидше повернутися до нормального життя. Для цього необхідна енергетична інфраструктура, система водопостачання, відбудовані міста. Водночас не можна забувати про систему освіти та охорони здоров'я. Щоб люди, які залишили Україну, знову захотіли повернутися додому і стати частиною суспільства. Вони повинні побачити, що у країни є позитивна перспектива. І саме цього ми повинні досягти в першу чергу.

Чи можливо вже зараз хоча б попередньо оцінити масштаб руйнувань? Чи було щось сходе в європейській сучасній історії?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Звісно, перед очима одразу війна на Балканах. Утім, систематичне знищення росією інфраструктури України безпрецедентне. Це не можна ні з чим порівняти. І дуже важливо почати відбудову інфраструктури вже зараз. Росія повинна знати - кожен міст, кожна вулиця, кожна колія будуть відбудовані. Навіть якщо росіяни знищать це все вдруге, ми не опустимо руки і знову відбудуємо.

Наступне моє запитання буде про гроші. Скільки коштів знадобиться Україні для відбудови?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

У нас є попередні оцінки Світового банку - він говорить про 411 мільярдів доларів. Я за фахом економіст, тому скажу так: добре, що в нас є ця цифра, але ми не знаємо, чи відповідає вона дійсності. Війна триває, щодня росія знищує і руйнує. Тому зараз неможливо точно сказати, скільки коштів знадобиться для відбудови України. Але, без сумнівів, цей процес буде дуже і дуже дорогим.

Нещодавно німецький уряд запустив віртуальну платформу з відбудови України. Як працює цей віртуальний майданчик?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Це національна платформа. Одразу після початку повномасштабної війни до нас почали звертатися організації, які хотіли допомогти Україні. Представники міст, комун, церков, лікарень та шкіл питали, як вони можуть це зробити. Тож ми вирішили створити платформу, яка б допомогла краще організувати цей процес. Є сайт, на якому кожен охочий, наприклад, долучитися до відбудови лікарні, може одразу знайти усю необхідну інформацію та контакти. Паралельно ми проводимо спеціалізовані форуми та діалоги щодо відбудови певних секторів та галузей.

Тобто Ви помічаєте, що охочих допомогти Україні багато?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Так-так. Звісно, як і в інших країнах, в Німеччині є люди, які бачать це по-іншому та в принципі незадоволені усім, що робить держава. Але їх дуже-дуже мало. Переважна більшість німців підтримують допомогу Україні і хочуть долучитися до цього процесу.

В німецькій пресі були повідомлення, що ця платформа вже кілька разів ставала жертвою хакерських атак. Вже відомо, хто за ними стояв?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Ще в день запуску платформи ми бачили в соцмережах заклики атакувати її і з цих повідомлень було чітко зрозуміло, що за ними стоїть росія. Спроби зламати сайт з допомоги - це ще один прояв ницості.

Ви згадали, що нещодавно були в Україні. Що Вас вразило найбільше?

Йохен Фласбарт, уповноважений уряду Німеччини з питань відбудови України:

Найбільше мене вразили завзятість, рішучість та здатність до супротиву українців. І водночас певна легкість, яку можна відчути попри усі жахи війни. Наведу такий приклад. Під час мого візиту, у спеціальному додатку, який я встановив собі на телефон, спрацювало попередження про повітряну тривогу. А потім був відбій тривоги і додаток голосом героя із "Зоряних воєн" повідомив "Загроза минула. Нехай прибуде з Вами сила". В цьому було щось заспокійливо легке. Мене вразила ця велич і сила вашої країни.