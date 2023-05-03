У Дніпрі "шахед" влучив у адмінбудівлю, ППО збила 7 дронів [ Редагувати ]
У ніч на 3 травня російська війська атакувала іранськими дронами-камікадзе Дніпро. Сили ППО збили над областю 7 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти атакували Україною 26 ударними дронами "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил знищено 21 ударний БпЛА.
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