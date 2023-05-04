Звісно, ​​ми всі хочемо бачити тут у Гаазі іншого володимира, того, який заслуговує на вирок за свої кримінальні вчинки.

Неочікуваний візит, який вже назвали історичним. До Гааги, столиці міжнародного права, приїхав Президент України. У Міжнародному кримінальному суді, що недавно видав ордер на арешт путіна, Володимир Зеленський говорив про невідворотність правосуддя над російським диктатором і про впевненість у Перемозі Києва. До речі, саме сьогодні в Нідерландах - День пам'яті, тут згадують всіх жертв (серед цивільних та військових), що загинули під час збройних конфліктів. Тож, візит українського лідера набув ще й символічного значення. Детальніше - наші кореспонденти.

Гаага - місто миру і справедливості. З нього почав свій візит до Нідерландів президент України Володимир Зеленський. Програма дуже насичена. Ранок почався з відвідин сенату Нідерландів та Міжнародного кримінального суду. Там Зеленський поспілкувався з його президентом Пьотромом Гофманським та секретарем суду. Міжнародний кримінальний суд - місце-знак. Ще з кінця лютого 2022 року буквально через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росіян, цей суд ініціював розслідування злочинів росії проти України. А в березні цього року видав ордер на арешт шляху.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я радий бути у вашій сильній країні, на землі свободи та справедливості, яка є універсальними цінностями. Саме про них я сьогодні говорю. Звісно, ​​ми всі хочемо бачити тут у Гаазі іншого володимира, того, який заслуговує на вирок за свої кримінальні вчинки. Бачити просто тут, у столиці міжнародного права. І я певен, що це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо.

Де ще, як не в Гаазі, говорять про принциповість для України - засудження всіх винних у воєнних злочинах. У виступі перед громадськістю та політиками Президент заявив про останні атаки росіян на Умань, Херсон і регулярні обстріли інших міст. Символічно, що цей перший візит Зеленського до Нідерландів припав на місцевий День пам'яті всіх загиблих військових у роки Другої світової та під час миру місій. В Україні ж рахунок жертв зростає щодня. Пам’ять усіх загиблих від російського терору присутні вшанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський, Президент України:

Європі та світі вже доводилося мати справу зі схожим. Як результат, бачимо, таке слово в тексті вироку Міжнародного трибуналу в Нюрнберзі: "…розпочати загарбницьку війну не тільки міжнародний злочин, це - найвищий міжнародний злочин, який відрізняється від інших воєнних злочинів лише тим, що містить все накопичене зло". Це абсолютно правдиво. Ми маємо зберегти досвід Нюрнберзького процесу на дієве правило! Саме тому ми наполягаємо на створенні трибуналу.

Також відбулися дві двосторонні та одна спільна зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та його колегою з Бельгії Александром де Кроо. Бельгійський прем'єр пообіцяв Україну більше підтримувати.

Александр Кроо, прем'єр-міністр Бельгії:

Настала наша черга допомогти Україні позбутися незаконної окупації. Це така ж окупація, якою зазнали наші країни під час Другої світової. І саме тому уряд Бельгії надає новий пакет військової допомоги Україні.

Нагадаю, Бельгія торік виділила майже 150 мільйонів євро на підтримку української армії. Нідерланди - постачають танки, броньовані машини, самохідні гаубиці, засоби протиповітряної оборони. Зеленський зі свого боку повідомляє, що Україна активно готується до контрнаступу і не думає, що успіху може не бути. Водночас Президент хоче конкретики щодо вступу України в НАТО. Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв просувати це питання.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Щодо Нідерландів - ми підтримуємо амбіції України щодо членства в НАТО. Зараз працюємо над тим, щоби на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед, а не так, як це було на Бухарестському саміті. Це має бути очевидний крок. Саме це будемо обговорювати в наступний місяць-півтора.

Лідери підписали спільну декларацію, в якій, серед іншого є пункт про підтримку української формули світу. А на звершення свого візиту Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. І вже традиційно для своїх закордонних візитів - поїхав на військову базу підтримати наших вояків, які проходять вишкіл закордоном. Нагадаю, Нідерланди, крім власної програми тренувань українських бійців, беруть участь щонайменше у двох подібних європейських програмах.