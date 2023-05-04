Кожен з амбасадорів відповідає за свій напрямок.

325 мільйонів доларів за 365 днів. Таку суму на відновлення України змогла зібрати державна ініціатива "Юнайтед24". Впродовж року платформа отримує кошти від благодійників з усього світу та спрямовує їх на відбудову, порятунок життів та озброєння. Ключову роль у зборі пожертв відіграють амбасадори - українські та світові зірки.

Як працює "Юнайтед24" та хто допомагає Україні вистояти й відновитися - дивіться у наступному сюжеті.

Апокаліпсис, який принесла росія з початком повномасштабного вторгнення, руйнував Україну з надшвидкими темпами. Лише за два місяці великої війни збитки від руйнування інфраструктури, медицини та людських життів сягнули щонайменше 600 мільярдів доларів. Стало зрозуміло - необхідно заручитися допомогою цілого світу - і рятівниками мають бути не лише дипломати та політики, а й звичайні люди.

Володимир Зеленський, Президент України:

Відбувся запуск "Юнайтед24". Глобальної ініціативи, яка об'єднає людей зі всього світу довкола бажання допомогти Україні. ЇЇ головна мета - збільшити обсяг пожертв для України буквально в декілька кліків.

Мета такої ініціативи проста - людина будь-якої національності, у будь-якому куточку світу і яка прагне допомогти Україні, повинна мати можливість легко надіслати кошти й на власний розсуд спрямувати їхнє кінцеве призначення. Основних напрямків збору всесвітньої підтримки - три: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова країни.

Володимир Зеленський, Президент України:

Усі перераховані кошти одразу направляються на рахунки Національного банку України, закріплені за відповідними міністерствами. Звіти про збір коштів будуть оновлюватись кожні 24 години.

Але, як розповісти усьому світу про важливість такої ініціативи? Через всесвітньовідомих людей, амбасадорів "Юнайтед24". Першим учасником благодійного проєкту став один з найвпізнаваніших українців - ексфутболіст Андрій Шевченко. Шукати інвесторів відновлення України він розпочав одразу.

Андрій Шевченко, амбасадор United24:

12 червня буде велика гра в Лондоні, у якій будуть брати участь велика кількість зірок. Вона буде організована і частина коштів піде на United24.

Світ почув про важливість "Юнайтед24". Світ побачив. І вже незабаром з готовністю допомогти почали відгукуватися і зарубіжні відомі постаті. Наприклад, голівудський актор та режисер Лієв Шрайбер, гурт Imagine Dragons, співачка Барбара Стрейзанд, актор-джедай Марк Хемілл.

Марк Хемілл, голівудський актор, амбасадор United24:

Підтримайте сміливих українців, які протистоять злу. Долучайтеся до збору коштів на 10 дронів для розвідувальних місій. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою та робить кожного з нас трішки супергероєм. Справжнім.

Кожен з амбасадорів відповідає за свій напрямок. Якщо зірка "Зоряних воєн" опікується дронами, то, наприклад, астронавт NASA Скотт Келлі збирає кошти на реанімобілі класу С. До слова, це близька йому тема, оскільки в молоді роки він працював водієм швидкої та бачив, як вчасно надана допомога рятує життя. Крім того, амбасадори роблять пожертви й з власного гаманця. Зокрема, на перше авто швидкої допомоги Скотт сам пожертвував 65 000 доларів, щоб своїм прикладом заохотити інших.

Скотт Келлі, астронавт NASA амбасадор United24:

Я підтримую вас. І багато людей в США та по всьому світу на вашому боці.

За рік існування United24 вдалося зібрати понад 325 мільйонів доларів. Кошти будуть направлені зокрема на відбудову постраждалих від обстрілів житлових будинків - розпочнуть з 18 будівель на Київщині. Відновлюватимуться лікарні, а також українська армія зможе поповнюватися дронами, зокрема морським, та ловцями "Шахедів".