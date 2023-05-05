Розміновування в Україні потребують не лише поля, житловий сектор та критична інфраструктура. Неабияку загрозу становлять - водойми. Фахівці наголошують: міни під водою не побачити. А спровокувати детонацію можна будь-яким необережним рухом. Тож нині піротехніки відпрацьовують акваторії річок та морів. Як це відбувається на Миколаївщині, розповість Марина Михайловська.

Літній сезон не за горами, тож роботи у водолазів як ніколи багато. Нині обстежують одну з миколаївських річок. Професійним піротехнікам допомагає сучасна техніка.

Спочатку в акваторії працює гідро-графічний апарат "SONOBOT". Його датчики сканують все, що знаходиться під водою. Для більш ретельного обстеження використовують підводний дрон "Fifish". Його камера дає чітке зображення, має широке поле огляду і здатна покращувати кольори.

Володимир Козирєв, начальник відділення підводного розмінування:

Під час обстеження акваторії вже знаходили вибухонебезпечні предмети. Велика кількість мін, які прибиває до берега. За два дні було виявлено 2 вибухонебезпечні предмети: касетні елементи реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Розпізнати вибухонебезпечні предмети неозброєним оком дуже важко - пояснюють піротехніки. Тим більше в місцях, де цього зовсім не очікуєш.

Володимир Козирєв, начальник відділення підводного розмінування:

Людина, яка буде купатися, може наступити ногою або вдарити її. Тому може статися вибух. Є міни, які знаходяться в акваторії під час припливів або великої течії, то їх може прибивати до берегів.

Скільки акваторії й де необхідно обстежити, наразі важко визначити, адже ситуація під водою мінлива. Тож рятувальники радять обирати для відпочинку цього літа озера чи ставки. А Миколаївська ОВА вже заявила, що доступ до моря буде заборонений.