Херсонську область обстріляли з важкої артилерії: били по житловим кварталам [ Редагувати ]
За минулу добу окупанти 95 разів обстріляли Херсонську область. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Окупанти випустили 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та споруди на території заводу у місті Берислав. Внаслідок обстрілів троє людей дістали поранення.
З деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.
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