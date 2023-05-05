Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов. Про це повідомляє Херсонський обласний онкологічний диспансер.

Відомо, що чоловік більше 40 років працював в медичній сфері та врятував тисячі життів.

Крім того, Моргунов брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

32 роки працював в Херсонському обласному онкологічному диспансері: спочатку лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року на посаді завідувача гінекологічного відділення. Тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікуваних пацієнтів.

Колеги згадують лікаря як професіонала своєї справи, наставника молоді, надійного і відповідального колегу, милосердного медика та доброго товариша.