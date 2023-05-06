Щорічно пам'ять святого Юрія Побідоносця віряни вшановують 6 травня. 2023 року це свято припадає на першу суботу останнього весняного місяця.

В народі існувала думка, що на свято Юрія вперше кує зозуля і навіть можна почути спів соловейка. Дівчата збиралися ввечері, щоб поворожити на наречених. Якщо ж було чути кування зозулі, то дівчина запитувала її, скільки ще залишатися в батьковій хаті. Якщо зозуля після цього припиняла кувати — отже, цього року ще заміж не вийде. Якщо ж птах продовжував кувати, рахували, скільки разів — стільки років потрібно чекати до весілля.

Що не можна робити на Юріїв день

не можна лихословити, лаятися, пліткувати, обмовляти інших чи бажати комусь зла;

не бажано вишивати, шити чи в'язати;

краще не користуватися гострими предметами і не торкатися вовняних ниток;

не можна брати до рук гребінці, краще їх сховати;

не варто обрізати волосся, краще перенести цю процедуру на інший день;

не можна виконувати будь-яких справ із шерстю.

Народні прикмети на весняного Юрія