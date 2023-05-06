День Юрія 2023 року: що категорично не можна робити у свято [ Редагувати ]
Щорічно пам'ять святого Юрія Побідоносця віряни вшановують 6 травня. 2023 року це свято припадає на першу суботу останнього весняного місяця.
В народі існувала думка, що на свято Юрія вперше кує зозуля і навіть можна почути спів соловейка. Дівчата збиралися ввечері, щоб поворожити на наречених. Якщо ж було чути кування зозулі, то дівчина запитувала її, скільки ще залишатися в батьковій хаті. Якщо зозуля після цього припиняла кувати — отже, цього року ще заміж не вийде. Якщо ж птах продовжував кувати, рахували, скільки разів — стільки років потрібно чекати до весілля.
Що не можна робити на Юріїв день
- не можна лихословити, лаятися, пліткувати, обмовляти інших чи бажати комусь зла;
- не бажано вишивати, шити чи в'язати;
- краще не користуватися гострими предметами і не торкатися вовняних ниток;
- не можна брати до рук гребінці, краще їх сховати;
- не варто обрізати волосся, краще перенести цю процедуру на інший день;
- не можна виконувати будь-яких справ із шерстю.
Народні прикмети на весняного Юрія
- Тепла роса на Юріїв день - скоро прийде справжнє літо.
- Є роса вранці - добре вродить просо, а якщо на деревах іній - гречка.
- Ясний і безвітряний ранок - будуть вдалими ранні посіви.
- Йде сильний дощ - до великої кількості трави.
- Місяць у фазі зростання і сильний вітер - така погода буде ще довго.
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