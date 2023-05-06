Порятунок людей, розбирання завалів та розрізання автівки, що потрапила в ДТП - і все це за один вечір. Так тренувалися силовики у Черкасах. Навчання провели вночі, адже в темряві працювати складніше, а надзвичайних подій більше. До тренувань долучилися рятувальники, поліція, медики, служба правопорядку, прокуратура та СБУ.

У Черкасах провели тренування для силовиків та рятувальників: як проходило навчання

Розбита автівка вже без дверей та частини вікон, за легендою, тут трапилось ДТП. Рятувальники мають її розрізати, щоб витягти постраждалих.

Кілька хвилин, і пасажир покидає авто через заднє вікно. У команді співпрацюють досвідчені рятувальники та курсанти інституту пожежної безпеки.

Віталій Паладій, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки:

Найважче - це дається робота з інструментом, тому що він важкий, важко його втримати.

Різні структури та медики тренуються співпрацювати на надзвичайних подіях. Так, з автобуса, що начебто потрапив у ДТП, рятувальники виносять два десятки травмованих.

Дмитро Федоренко, доцент кафедри Черкаського інституту пожежної безпеки:

У рятувальників є таке правило як золота година, тобто рятувальники мають деблокувати потерпілого і передати працівникам медичної служби за одну годину.

У цей час поліцейські збирають докази. Залежно від обставин трагедії, можуть приїздити прокуратура, СБУ та служба правопорядку.

Андрій Даник, керівник ГУ ДСНС в Черкаській області:

Найголовніше тут відпрацювати взаємодію між всіма службами. Дуже важливо - це співпраця зі СБУ і прокуратурою щодо фіксацій того, що агресор здійснює на нашій території.

Якщо надзвичайна ситуація пов'язана з війною - працюють усі. Саме так було в Умані. Росіяни вбили 23-х людей, вдаривши ракетою у багатоквартирний будинок. Тоді на місці трагедії працювали 150 представників усіх служб. В'ячеслав теж допомагав розбирати завали будинку.

В'ячеслав Мартинюк, командир відділення 13 Державної пожежно-рятувальної частини:

Дуже багато бачив поранених, загиблих, був в Умані. Про себе не думаєш, головне - потерпілий, деблокувати, доставити до працівників екстреної медичної допомоги.

Один з етапів тренувань - розбір завалів у темний час доби.

Олександр Терещенко, заступник керівника аварійно-рятувального загону:

Найголовніше при розборі завалів - це безпека самих рятувальників. Далі потрібно оцінювати ситуацію і дивитися, що і коли робити в першу чергу, якщо там є постраждалі, які ще там мають ознаки життя, живі, треба діставати їх, якщо це можливо, без інженерної техніки, якщо не можливо - за допомогою кранів.

У програмі - реальні завдання з практики рятувальників.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Це в тому числі й радіологічні небезпеки, хімічні небезпеки, які можуть виникати у зв'язку з війною, це у тому числі й руйнації, які, на жаль, тривають, і ми до цього маємо бути готові.

Зараз навички відпрацьовують три сотні фахівців з різних служб. Проте навчання повторюватимуть, у них мають взяти участь усі фахівці області.