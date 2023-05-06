У підтоплених Дніпром селах знижується рівень води. Річка ще повністю не повернулася в русло, але уже частково звільнила двори та хати у місцевих. Люди почали підраховувати перші збитки та просушувати речі з будинків. Наша знімальна група побувала у гостях у родини в хуторі Хрещатик на Черкащині.

І в магазин, і на роботу човном. Річкова дорога - єдиний шлях від оселі Сергія до цивілізації.

Сергій, житель хутора Хрещатик:

Зараз тільки один вид транспорту - човни й все. Більше нічим нікуди не можна дістатися, з усіх боків вода, можна літаком, але у нас нема.

Річка Рось, притока Дніпра, розлилась, і не лишила в селі сухого місця. Сергій пропливає повз затоплені хати. На зустрічній смузі теж човни.

Річковий шлях веде просто до хати Сергія, підпливти можна аж порога. Раніше - у саму хату, але зараз вода спала, каже дружина чоловіка Ольга. Веде нас у садок, частина його уже без води.

Це у мене малинка, вона вижила, а от у мене тут була малинка "міуміумяумяу", я її називаю, то вона загинула, не змогла під водою.

У саду стоять і дві автівки родини. Транспорт вивезти не встигли, машини тонули, а зараз їх намагаються просушити й реанімувати.

На подвір'ї, на деревах та лавках сохнуть речі, які повиносили із підтоплених приміщень.

Ольга Кравт, жителька хутора Хрещатик:

Були такі дні, шо ми поставили драбину на вікно другого поверху і поставили човен прямо під цією драбиною, щоб вилізти, якщо піде велика хвиля, яка буде змивати будинки. Машини свої прив'язали, бо вони плавали, їх зносило течією.

Це відео зняте рятувальниками у перші дні повені. Ольга ледь ходить у забродах, через бурхливий потік води їй важко втриматися на ногах. Вона передавала рятувальникам песиків на евакуацію, а чоловік допомагав вивозити людей.

Від початку повені подружжя переїхало на другий поверх будинку. Відколи вода вийшла з більшості приміщень, починають демонтаж підлоги та стін. Виносять вже непридатні меблі.

Кажуть, лиха багато, у господарстві немає жодного сухого кутка.

Ольга Кравт, жителька хутора Хрещатик:

До чого ти не підходиш - це все у що ти вкладав душу. Все, що ми робили - робили власними руками, тому це боляче, тому робимо спокійний вдих, видих і так разів 4, посміхаємось і йдемо робити все

Також невдовзі повертати треба тварин, для них також треба сухий куток. П'ятеро собак та кури на перетримці. На господарстві лише пес Філ, але він не нарікає на холодну воду, залюбки бродить по двору.

У громаді кажуть, затоплені ще два десятки хат. Але допоки вода вся не зійде, компенсацій не буде.

Богдан Шкарбута, голова Мошнівської громади:

Ми постійно на контакті з постраждалими нашої громади, створена комісія по обстеженню, але вона зможе працювати тільки тоді, як зійде вода. Звернулися також до обласного керівника військової організації щодо відшкодування збитків, бо наш бюджет звісно не потягне таких моментів.

У селі сподіваються, що рівень води більше не підніметься, і за кілька тижнів річка повернеться до берегів.