"Навіщо нам 400 вулиць Пушкіна?!": міністр Ткаченко розповів про боротьбу з русифікацією (відео) [ Редагувати ]
Верховна Рада нещодавно дозволила вилучати з публічного простору імперські символі росії. Це означає, що пам'ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики більше не вноситимуть до державного реєстру обєктів культурної спадщини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Було два законопроекти, які йшли один за одним. Перший депутатський - з приводу топонімів вулиць та інших назв місць. Інший - урядовий власне про пам'ятники. Це два різних алгоритми зміни наслідків русифікації на території України.
Зараз все це врегульовано законом, і перед міністерством стоїть багато завдань, яким чином, по-перше, спростити винесення з переліку об'єктів культурної спадщини об'єктів, пов'язаних з русифікацією, а перед місцевою владою стоїть завдання перейменування таких вулиць чи міст.
Тому попереду кілька місяців напруженої роботи, але, що важливо, все це тепер врегульовано законом. Тобто якщо якийсь мер, наприклад, Полтави, сумнівався у тому, що варто переносити пам'ятник Пушкіну, тепер є законодавчі підстави для того, щоб місцеві органи влади приймали рішення. Це саме стосується і топонімів.
Закон передбачає, що після цього мають бути певні підзаконні акти, які врегульовують цю процедуру, але в принципі дороговказ є, і далі це робота місцевих органів влади і нашого міністерства.
Глава Мінкульту заявив, що "всілякі Суворови, Петри Перші, стоять першими у черзі" на те, щоб остаточно щезнути з мапи України.
У подальшому треба розбиратися в тому, навіщо нам 400 вулиць Пушкіна, чи с скільки там пам'ятників Пушкіна розкидано по всій Україні. Одна справа, коли це пов'язано з територією, з якою пов'язана дільність Пушкіна, інша справа, коли це жодного стосунку до території немає.
Олександр Ткаченко анонсував появу "парків радянської та російської імперії".
Але тут важлива деталь. Деякі пам'ятники мають мистецьку цінність. Тому те, що ми радимо робити - не зносити їх, а переносити разом з місцевими органами влади у спеціально відведені місця. Умовно кажучи, парки радянської та російської імперії для того, щоб власне зберегти мистецьку цінність цих пам'яток.
Міністр культури підтвердив, що декомунізація очікує і пам'ятник Батьківщині-Мати у Києві. Планується зрізати радянський герб на щиті, і замінити його тризубом.
Зараз готується проектна документація для того, щоб зрозуміти, в який спосіб, як краще його (радянський герб - ред.) знімати, які роботи там мають бути проведені. Так, плануємо це робити. Власне початкова стадія процесу, так би мовити, зміни радянського герба на тризуб вже розпочалася.
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