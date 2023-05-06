Верховна Рада нещодавно дозволила вилучати з публічного простору імперські символі росії. Це означає, що пам'ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики більше не вноситимуть до державного реєстру обєктів культурної спадщини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Було два законопроекти, які йшли один за одним. Перший депутатський - з приводу топонімів вулиць та інших назв місць. Інший - урядовий власне про пам'ятники. Це два різних алгоритми зміни наслідків русифікації на території України.

Зараз все це врегульовано законом, і перед міністерством стоїть багато завдань, яким чином, по-перше, спростити винесення з переліку об'єктів культурної спадщини об'єктів, пов'язаних з русифікацією, а перед місцевою владою стоїть завдання перейменування таких вулиць чи міст.

Тому попереду кілька місяців напруженої роботи, але, що важливо, все це тепер врегульовано законом. Тобто якщо якийсь мер, наприклад, Полтави, сумнівався у тому, що варто переносити пам'ятник Пушкіну, тепер є законодавчі підстави для того, щоб місцеві органи влади приймали рішення. Це саме стосується і топонімів.

Закон передбачає, що після цього мають бути певні підзаконні акти, які врегульовують цю процедуру, але в принципі дороговказ є, і далі це робота місцевих органів влади і нашого міністерства.