Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що настав час "включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram. З пропозицією встановити контроль над Telegram він виступив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм - це питання, яке потребує реально експертного обговорення.

Глава Мінкульту зазначив, що Telegram полягає у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

З іншого боку - анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте.

На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо телеграму або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається... Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом.

Ткаченко поскаржився, що Мінкульт запрошував соцмережу. створену Павлом Дуровим до діалогу, "але там на контакт не йдуть".

Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу.

Що стосується чуток про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про те, як розпізнати ворожі Telegram-канали і куди на них скаржитися.