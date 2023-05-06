Візит Володимира Зеленського до Німеччини - перший від початку повномасштабної війни в Україні під питанням. Причина - витік інформації про перебіг поїздки в ЗМІ. До справи вже підключилася німецька поліція. Вона з'ясовує, хто злив деталі журналістам, і кому це вигідно. Тетяна Логунова розкаже більше.

Поліція Берліна шукає … крота. Серед власних співробітників. Німецькі правоохоронці почали розслідування за підозрою у розголошенні конфіденційних даних. Слідчі намагаються з'ясувати, хто із працівників поліції злив журналістам інформацію, яку офіційний Берлін мав тримати у секреті до останньої хвилини. Йдеться про імовірний візит до Німеччини українського президента.

Від початку великої війни між Україною та росією - усі закордонні поїздки Володимира Зеленського готують у режимі підвищеної секретності. Кожен візит - сенсація! Про приїзд українського президента до тієї чи іншої країни стає відомо вже після його прибуття. Німеччина стала винятком.

Кілька днів тому одна із берлінських газет опублікувала статтю про підготовку до візиту Володимира Зеленського. І з купою деталей! Журналісти повідомили, що очільник України прибуде до Берліна 13 травня і зупиниться на ніч в одному із готелів. Наступного дня, тобто 14-го травня, проведе переговори з Олафом Шольцом в офісі канцлера Німеччини й поспілкується з медіа. Після чого на гелікоптері вирушить до міста Аахен, де йому вручать премію імені Карла Великого.

Усі ці деталі - неприпустимі з міркувань безпеки - журналістам начебто розповів працівник берлінської поліції, який бере участь у підготовці візиту. Принаймні, так стверджують автори матеріалу.

Секретна інформація стала публічною. І тепер німецька поліція шукає співробітника, який не вміє тримати язика за зубами, а офіційний Берлін - вихід із цієї неприємної ситуації. Посол України в Німеччині назвав витік інформації дуже прикрим. Роздратовані, за даними ЗМІ, і в офіційному Києві. Чи відбудеться тепер візит Зеленського - достеменно невідомо. Представники німецького уряду не дають з цього приводу жодних коментарів, мовчать і на Банковій.

Якщо Володимир Зеленський все ж прилетить у Берлін, це буде його перший візит до Німеччини від початку повномасштабної війни. Тем для переговорів із канцлером Шольцом - більш ніж багато. Українському президенту треба заручитися підтримкою Німеччини напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, обговорити участь Німеччини у післявоєнній відбудові країни й подальшу військову допомогу українському війську. Зокрема, офіційний Берлін поки не підтримав передання нам бойової авіації.