Так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. Про це повідомляється в ефір телемарафону.

Ця "часткова евакуація", яку вони оголосили, йде надто швидко і є версія, що вони можуть готуватися для провокацій серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмаку, де з вчорашнього дня масово "евакуюють" людей.

За словами Федорова, у Токмаку автобуси або колони автобусів від'їжджають раз на 20-30 хвилин.

Серед цих людей в автобусах лише третина цивільних, а інші - переодягнені військові. Здебільшого автобуси їдуть в Бердянськ. Там залишають цивільних, а військових везуть далі в Маріуполь.

Мер Мелітополя розповів, що в Токмаку зараз величезні черги за хлібом, а бензин закінчився на більшості заправок. При цьому людей із лікарень або виписали, або просто викинули з медзакладів.