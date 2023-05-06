Окупанти можуть готуватися до : Федоров про "евакуацію" у Запорізькій області [ Редагувати ]
Так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. Про це повідомляється в ефір телемарафону.
Ця "часткова евакуація", яку вони оголосили, йде надто швидко і є версія, що вони можуть готуватися для провокацій серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмаку, де з вчорашнього дня масово "евакуюють" людей.
За словами Федорова, у Токмаку автобуси або колони автобусів від'їжджають раз на 20-30 хвилин.
Серед цих людей в автобусах лише третина цивільних, а інші - переодягнені військові. Здебільшого автобуси їдуть в Бердянськ. Там залишають цивільних, а військових везуть далі в Маріуполь.
Мер Мелітополя розповів, що в Токмаку зараз величезні черги за хлібом, а бензин закінчився на більшості заправок. При цьому людей із лікарень або виписали, або просто викинули з медзакладів.
Також попередили всіх, що як тільки почують звуки пострілів чи почнеться наступ, то зразу знеструмлять місто і зникне водопостачання. Тобто ворог збирається прикриватися цивільним населенням як "живим щитом" та чинити провокації.
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