ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (фото) [ Редагувати ]
6 травня о 21:30 українські воїни приземлили "Шахед-136" в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.
Про це пише в Facebook повітряне командування "Схід".
Зазначається, що вдень перед цим також ще один БПЛА було знищено в районі населеного пункту Слов'янка Донецької області. Ймовірно, це був "Орлан".
"Слід зазначити, що влучна робота наших ППО не можлива без фахівців радіотехнічних військ. Вони на сьогодні є не тільки "очами" для зенітних ракетних підрозділів, а і на власному рахунку мають вагому кількість збитих ворожих цілей", - пише командування.
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