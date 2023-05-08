Українські захисники знищили ще 540 окупанів, 7 танків і 8 гармат [ Редагувати ]
За минулу добу 7 травня українські захисники знищили в Україні ще 540 вояків армії окупанта, 7 ворожих танків, 8 артилерійських систем і 5 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано;
- танків - 3 730 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин - 7 253 (+5);
- артилерійських систем - 3 018 (+8);
- РСЗВ - 554 (+0);
- засоби ППО - 306 (+0);
- літаків - 308 (+0);
- гелікоптерів - 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 614 (+42);
- крилаті ракети - 947 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 958 (+6);
- спеціальна техніка - 384 (+4).
Дані уточнюються.
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