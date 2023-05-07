Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 194 тисячі своїх солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 193430 (+660) осіб ліквідовано;
- танків - 3723 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 7248 (+10) од.;
- артилерійських систем - 3010 (+18) од.;
- РСЗВ - 554 (+2) од.;
- засоби ППО - 306 (+0) од.;
- літаків - 308 (+0) од.;
- гелікоптерів - 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18) од.;
- крилаті ракети - 947 (+0) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од.;
- спеціальна техніка - 380 (+5) од.;
по темі
Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 1 пункт управління
У понеділок, 1 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на ранок щодо російського вторгнення.
У неділю, 30 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
У понеділок, 24 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою