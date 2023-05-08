У понеділок, 8 травня, з-під завалів продовольчого підприємства в Одеській області після ракетного удару дістали тіло загиблого. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, за її словами, з-під завалів дістали тіло охоронця.

Як повідомлялось, одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. До цього було відомо про трьох поранених та одну людину вважали зниклою безвісти.