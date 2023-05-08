Ракетний обстріл Одеської області: з-під завалів вилучили тіло охоронця [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, з-під завалів продовольчого підприємства в Одеській області після ракетного удару дістали тіло загиблого. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Так, за її словами, з-під завалів дістали тіло охоронця.
Як повідомлялось, одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. До цього було відомо про трьох поранених та одну людину вважали зниклою безвісти.
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