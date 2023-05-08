В Україні анонсували скасування карантину: Міндзрав проводить аудит [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.
Про це під час спілкування з журналістами заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.
"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", - уточнив міністр.
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