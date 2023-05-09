Який відсоток росіян підтримує закінчення війни в Україні: дані соціолога [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" соціолог, керівник центру ІКАР Олександр Шульга розповів який відсоток росіян підтримує закінчення війни в Україні.
Цей відсоток дуже сталий. До речі туди потрапляє така розірвана свідомість росіян. Вони підтримують і початок війни і її швидке закінчення. 69% - це мінімум було за ці пʼять хвиль. А зараз 83% виступають за те, щоб хоч завтра закінчилась ця війна.
"56% загалом впевнені, що війна чогось досягла, тобто для них це вже як компроміс, тому "давайте вже завершувати". Тому ця розірвана свідомість лише посилюється з посиленням входження війни до буденності росіян, це грюкіт в їхні двері, що "наступним будеш ти", - додав він.
по темі
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію в Україні
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров, чому окупанти припинили паспортний тиск у місті
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку
Серед звільнених з полону є й важкопоранені, і з важкими хворобами