США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів [ Редагувати ]
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.
Про це повідомляє пресс-служба Пентагона.
Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Він включає в себе додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати наявні системи та обладнання.
До пакету також увійдуть:
- Додаткові системи ППО та боєприпаси;
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
- Боєприпаси для боротьби з дронами;
- Артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- Послуги комерційних супутникових зображень;
- Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Зазначається, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
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