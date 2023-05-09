Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Про це повідомляє пресс-служба Пентагона.

Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Він включає в себе додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати наявні системи та обладнання.

До пакету також увійдуть:

Додаткові системи ППО та боєприпаси;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;

Боєприпаси для боротьби з дронами;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зазначається, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.