В Україні для водіїв та пасажирів маршруток ввели нові заборони [ Редагувати ]
В Україні обмежили використання музики в громадському транспорті. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які гучно слухають музику.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність із ЗУ від 19.06.2022 N 2310-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.
"Встановлено, що водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів)", - пояснив Мельничук.
Також заборонено водію таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
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