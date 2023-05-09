9 травня глядачі першого півфіналу "Євробачення-2023" побачили зворушливий відеоролик, який відкрив конкурс пісні в Ліверпулі. Великим сюрпризом для всіх стала поява в ньому короля Чарльза та королеви Камілли, які раніше символічно запалили вогні на сцені розкішно прикрашеної сцени M&S Bank Arena.

Монархи, коронація яких відбулася 6 травня, фігурують у вступному відео під назвою "Ласкаво просимо до Ліверпуля".

Ролик починається з моменту нагадуванням, що Україна не зможе провести Євробачення через війну. Тоді ліверпульський хлопчик дізнається, що його рідне місто має прийняти конкурс 2023 року у зв'язку з війною в Україні.

Дитина подорожує містом, розповідаючи своїй сім'ї, друзям та сусідам, що наближається велика подія. У цей час Ліверпуль готується прийняти Україну: у місті багато синьо-жовтих прапорів та української символіки.