"Євробачення-2023": з'явилося зворушливе відео на відкритті конкурсу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
9 травня глядачі першого півфіналу "Євробачення-2023" побачили зворушливий відеоролик, який відкрив конкурс пісні в Ліверпулі. Великим сюрпризом для всіх стала поява в ньому короля Чарльза та королеви Камілли, які раніше символічно запалили вогні на сцені розкішно прикрашеної сцени M&S Bank Arena.
Монархи, коронація яких відбулася 6 травня, фігурують у вступному відео під назвою "Ласкаво просимо до Ліверпуля".
Ролик починається з моменту нагадуванням, що Україна не зможе провести Євробачення через війну. Тоді ліверпульський хлопчик дізнається, що його рідне місто має прийняти конкурс 2023 року у зв'язку з війною в Україні.
Дитина подорожує містом, розповідаючи своїй сім'ї, друзям та сусідам, що наближається велика подія. У цей час Ліверпуль готується прийняти Україну: у місті багато синьо-жовтих прапорів та української символіки.
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