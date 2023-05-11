Служба безпеки затримала ворожого коригувальника, за наведенням якого росіяни здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначимо, що внаслідок російського обстрілу загинуло вісім мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого спецслужба рф залучила до співпраці у серпні 2022 року.

Чоловік потрапив у поле зору окупантів через свою прокремлівську активність в одному з Telegram-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, фігурант об’їжджав територію Миколаєва та фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Він намагався входити в довіру до своїх пасажирів та розпитував у них дані про можливі пересування української військової техніки.

Чоловік також передавав росіянам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання фігурант отримував до 5 тисяч гривень. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання інформатора виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.