Сільське господарство в умовах війни: експерт назвав основні проблеми, які гальмують розвиток [ Редагувати ]
Багато проблем у сільському господарстві зараз пов'язані не лише з розмінуванням або замінованністю землі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член президії асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.
"Насправді багато проблем зараз пов'язані не лише з розмінуванням або замінованністю землі. Багато проблем пов'язані в тому числі з експортом, з логістикою. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію таку, що з 32 мільйонів га землі сільськогосподарського призначення близько 2 мільйонів га землі вважаються тими, що заміновані, або після зони бойових дій, або в зоні активних бойових дій", - зазначив Ліссітса.
Він додав: "Це фактично не може бути використано для сільського господарства. І звичайно, дуже багато проблем у прикордонних областей, адже в периметрі 7-8 км від кордону дуже авжко займатись сільським господарством. Потерпають особливо Чернігівська, Сумська, Харківська області від російської навали".
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