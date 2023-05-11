Багато проблем у сільському господарстві зараз пов'язані не лише з розмінуванням або замінованністю землі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член президії асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.

"Насправді багато проблем зараз пов'язані не лише з розмінуванням або замінованністю землі. Багато проблем пов'язані в тому числі з експортом, з логістикою. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію таку, що з 32 мільйонів га землі сільськогосподарського призначення близько 2 мільйонів га землі вважаються тими, що заміновані, або після зони бойових дій, або в зоні активних бойових дій", - зазначив Ліссітса.

Він додав: "Це фактично не може бути використано для сільського господарства. І звичайно, дуже багато проблем у прикордонних областей, адже в периметрі 7-8 км від кордону дуже авжко займатись сільським господарством. Потерпають особливо Чернігівська, Сумська, Харківська області від російської навали".