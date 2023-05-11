У Росії останні дні святкували. Втім, так, що це досі обговорюють у соцмережах. Йдеться про Парад та численні Безсмертні полки до Дня перемоги, яке перетворилося у свято "побєдобєсія".

Все про російський парад немочі-2023 - Ярина Марків.

Парад російських поразок і немочі.

Рекордно короткий і найбідніший за всю історію.

Головне ідеологічне свято росії - День перемоги - цьогоріч повертається на демонстрацію страху.

Парад перемоги 9 травня в Севастополі проводити не будуть. Парад перемоги в Новочеркаському відмінили.

"Побєдобєсіє" в регіонах рф почали масово скасовувати, ймовірно, через страх "святкової бавовни". Не побоялись росіяни випускати на паради хіба що дітей.

А ще помирати за путіна.

Потонути - так точно. От як на крейсері "Москва", бо чого варте одне лише після смертне вшанування у вигляді моржування з прапорами.

Микола Давидюк, політолог:

росія перетворила День перемоги просто в шалену пандемію людей, що зійшли з глузду.

Апофеозом божевілля став парад на Червоній площі. Його не скасовували. Щоправда, чомусь "оптимізували" силовиками з антидроновими рушниками. Ймовірно, росіяни запанікували після опублікованих у мережі фото з червоними мітками на вулицях москви. Та "хлопок" на параді таки був: ватажок рашистів до смерті налякався звуку барабана військового оркестру.

Помітно зніяковіли від ляску й охоронці, і гості путіна - лідери країни колишнього СНД. Схоже їх використали як живий щит.

Максим Джигун, політолог:

З одного боку, створити картинку, продемонструвати, що путін не зовсім був у повній ізоляції, а з іншого боку - мінімізувати шанси на те, що відбудуться якісь провокації.

Микола Давидюк, політолог:

путін взагалі боявся цього дня. Для нього було надзвичайно важливо не завершити свою велику політичну кар'єру одразу там, на Червоній площі.

Приїхав на "побєдобєсіє" і білоруський Лукашенко. Проте самопроголошеному, чомусь різко стало погано, і той дав драпака - навіть не залишившись на "президентському" обіді.

Микола Давидюк, політолог:

Лукашенко - інша історія. Прокидається хворим тільки, аби втекти від путіна, щоб з ним разом не лягати до гробниці, до свого часу клали собак з фараонами. Щоб не відповідати за програну Україні війну.

Цьогоріч уперше за всю історію парад тривав менше годин й представили на ньому замість звичних двох сотень зразків техніки - майже в половину менше. Чому? Бо решту "змінусували" ЗСУ на території України.

Максим Джигун, політолог:

Більшість техніки, якої не було на параді, знаходиться у щоденних зведеннях Генштабу. З тисячами втрачених танків, сотнями літаків, артсистем і систем протиповітряної оборони.

Відтак Червоною площею проїхався один-єдиний музейний танк Т-34. А із систем ППО - тільки комплекси С-400. "Торів" і "Панцирів" теж не було. Певно, на дахах московських будівель чекають на удари по кремлю.

Авіашоу відмінили, бо знову, певно, погода підвела.

Сегодня замечательная погода в москве, яркое солнце, практически безоблачное небо.

А серед маршувальників були не бойові підрозділи, а МНС, курсанти й казаки.

Микола Давидюк, політолог:

Нестача людей. Мобіки, чмобіки, зеки "Вагнера" - це окремий вид, який треба буде показувати. Але не на парадах у москві, їх треба буде показувати на пішій ході до суду в Гаагу.

Ні дня не були на фронті й фейкові ветерани війни, якими оточили кремлівського диктатора, пишуть російські опозиціонери. А в промові Путіна - нічого конкретного про цілі та результати так названої СВО. Весь спіч "великого" вождя скидається на відчайдушний плач країни, що розвалюється.

володимир путін:

Їх ціль і тут немає нічого нового - добитися розпаду і знищення нашої країни. Ура!

Микола Давидюк, політолог:

путін у своїй промові не згадував СВО, звертався лише до минулого по одній простій причині - майбутнього в нього немає. Людина програла сім тисяч життів своїх солдатів, людина програла свою економіку, людина програла свою армію, людина програла десятки тисяч екземплярів техніки.

Програла - Україні. І парад страху й поразок 2023 - прямий цьому доказ.