Став зіркою за ніч: юнак з Миколаївщини потрапив у кліп "Imagine Dragons" [ Редагувати ]
Став знаменитим за одну ніч. 15-річний юнак з Миколаївщини знявся в кліпі відомого гурту "Imagine Dragons". Менше, ніж за добу нову роботу американських рокерів на пісню "Crushed" подивилися більше мільйона людей по всьому світові.
Це реальна історія дитини війни - хлопця, який живе в зруйнованому українському селі. У жителів Новогригорівки нема води, світла, більшість території навкруги заміновано. Але є нестримна жага жити на рідній землі та перемоги. З головним героєм кліпу познайомилися наші кореспонденти.
В кліпі гурту "Imagine Dragons" Сашко іде своєю рідною вулицею Миру. По розбитій дорозі. Навкруги розтрощені будинки. Це той російський мир, який прийшов в життя хлопця.
Сашко Згурський, житель села Новогригорівка:
Потім перейшли на другу вулицю. Там також знімали. Ці наші 3 вулиці вони ціліші. А ті останні, де зайшли окупанти, дуже розбиті, де садок. Ми також в садку знімали. Вони зайшли на 2 години, тут бої йшли.
Село Новогригорівка на межі Миколаївщини та Херсонщини. Окупантам вдалося сюди зайти. В перші дні війни родина Сашка разом з сусідами ховалася в погребі друзів. Хлопець каже, по кілька днів не могли вийти на вулицю.
Сашко Згурський, житель села Новогригорівка:
Вони бачили нас, у них там блокпост був. На 3 день вони почали в нас з чого хочеш стріляти, і пулі летіли, і з кулемета. Тільки десь на вулиці пройдеш, одразу починають крити. Зранку вийшов погодувати скотину - і назад.
До повномасштабного вторгнення Сашко жив із мамою в дідусевій хаті. Тепер вона повністю розбита від обстрілів.
Сашко Згурський, житель села Новогригорівка:
Треба відремонтувати стіну, дах перекрити. Стіну повело. Прильот був за вікном десь за метр, міномет, бо коли убирав траву, знайшов осколки - "Лепесток".
Родині вдалося на певний час виїхати з села. Та коли вони повернулися з евакуації, побачили - в них тепер нічого не лишилося. Зараз живуть у знайомих.
Ліда Згурська, мати Сашка:
У мене немає коштів. Вікна, двері треба. В будинку лишилися диван, стіл та все. Шафи, ліжок немає.
В кліпі хлопець ходить порожніми вулицями, сидить зі свічкою у своїй розбитій кімнаті, ходить кабінетами зруйнованої школи та повз порожні розбиті будинки. Музикантів Сашко особисто не знає. Йому запропонував взяти участь у зйомках - волонтер. Разом із режисером працювали декілька днів - ще взимку.
Сашко Згурський, житель села Новогригорівка:
Він і знімав, і потім ми записували слова на мікрофон, щоб можна було під відео поставити. Розповідь про мене придумували разом. Приїхав, ми сіли, і разом це все складали.
Про самі зйомки - Сашко навіть нікому не розповів.
Андрій Сидор, житель села Новогригорівка:
Я не бачив. Був він, дивлюся пропав, пів дня не було його. На вечір прийшов і нічого не розказував нам.
Друзі пишуть та телефонують, незнайомі помічають хлопця у соцмережах. Вже зранку після прем'єри кліпу Сашко став знаменитістю. Незвично, зізнається. Але зараз хлопцеві не до слави - багато справ.
Згурська, мати Сашка:
Вся чоловіча праця лежить на синові. Він і біля будинку навів порядок. Траву скосив. Взимку допомагав дрова пилять. Чоловік росте.
Сашко сподівається, що завдяки кліпу про жорстокість росіян дізнається весь світ. І що знайдуться добродії, які допоможуть відбудувати його рідну Новогригорівку, бо понад усе мріє жити в мирній Україні, і їхати з села - більше не хоче.
по темі
72 рятувальники позмінно працюють та виїжджають на виклики. Про цю непросту роботу - далі у сюжеті Наталі Сінченко.
Тепер, після деокупації, місцеві докладають неабияких зусиль, аби не допустити повторення подібного. Наталя Сінченко бачила, як люди наближають перемогу.
Відомо про більше ніж два десятки поранених та одного загиблого. І це найпотужніша атака за останні 4 місяці. Про ситуацію у місті - дивіться далі у сюжеті Наталі Сінченко.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп.
З міського та обласного бюджетів на це виділили 9 мільйонів гривень. І перші півтора мільйона - вже розподіляють на рахунки.