Понад два місяці українські військові збивають усі російські ракети та дрони, які загарбники націлюють на Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

З 24 лютого 2022 року у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Загалом сигнал небезпеки тривав 851 годину 38 хвилин.