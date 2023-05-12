740 повітряних тривог: над Києвом два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони [ Редагувати ]
Понад два місяці українські військові збивають усі російські ракети та дрони, які загарбники націлюють на Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
З 24 лютого 2022 року у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Загалом сигнал небезпеки тривав 851 годину 38 хвилин.
Вже понад два місяці "Вартові київського неба" працюють бездоганно - жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі.
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