На цьому місці були кущі сапіреї вангути, або як у народі кажуть - "нареченої".

Російське повномасштабне вторгнення за минулий рік завдало збитків на суму в півтора мільярда гривень тільки в медичній сфері. Це приголомшлива сума. Але волонтери і громадські організації не опускають руки, з усіх сил намагаються забезпечити прифронтові медичні заклади всім необхідним. Так на Майдані Незалежності висадили 7 сакур, які будуть збирати на медичні потреби. Як саме це може зробити дерево - бачив Юрій Куций.

На цьому місці були кущі сапіреї вангути, або як у народі кажуть - "нареченої". Замість них висадять неймовірної краси сакури, завдяки яким збиратимуть кошти.

Андрій Свинаренко, засновник міжнародного благодійного фонду:

Це міжнародна алея підтримки України, ціллю збору є медицина для прифронтових регіонів України. Прийшовши на Майдан Незалежності, просканувавши кюар код на табличці, ми потрапляємо на вікно збору.

Хлопець запевняє, що це не перший їхній такий проєкт і насправді деякі дерева, які висадили у столиці, є досить успішними волонтерами.

Андрій Свинаренко, засновник міжнародного благодійного фонду:

За останній місяць ми висадили локацію біля військового госпіталя, це збір на потреби військового госпіталя, висадили локацію на Лесі Українки - це збір на СБУ, підрозділ "Альфа", збір на дрони-камікадзе, висадили сквер на "Героїв полку "Азов" на Оболоні під потреби полку.

Сьогодні ж партнерами висадження дерев стали міжнародні фонди та громадські організації. Сім дерев, сім країн.

Юрій Кривошея, представник партнера з Канади:

Як ви бачите, ми маємо честь брати участь в чудовому проекті сакури на Майдані Незалежності. Враховуючи міжнародну залученість під цей проект, я представляю канадійську сторону. Наша організація підтримує як наших військових з початку війни 2014 року.

Наталія Макієнко, представниця партнера з Ізраїля:

Сім країн, сім дерев і одне дерево наше. Це дерево символізує нашу допомогу від країни Ізраїль.

Максим Стратієнко, представник партнера з США:

На даний момент ми висаджуємо сакури, які є символом відновлення, символом миру і перемоги, тому що наша організація в принципі з 2014 року співпрацює з Українським урядом, співпрацює з українськими волонтерами, надаємо гуманітарну допомогу.

Підтримати ініціативу прийшов і медик бригади "Азов", він не з чуток знає, яка ситуація на передовій і прифронтових зонах з медичним забезпеченням.

Асан Ісенаджиєв, медик бригади "Азов":