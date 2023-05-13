На Майдані Незалежності висадили 7 сакур, які будуть збирати кошти на медичні потреби [ Редагувати ]
Російське повномасштабне вторгнення за минулий рік завдало збитків на суму в півтора мільярда гривень тільки в медичній сфері. Це приголомшлива сума. Але волонтери і громадські організації не опускають руки, з усіх сил намагаються забезпечити прифронтові медичні заклади всім необхідним. Так на Майдані Незалежності висадили 7 сакур, які будуть збирати на медичні потреби. Як саме це може зробити дерево - бачив Юрій Куций.
На цьому місці були кущі сапіреї вангути, або як у народі кажуть - "нареченої". Замість них висадять неймовірної краси сакури, завдяки яким збиратимуть кошти.
Андрій Свинаренко, засновник міжнародного благодійного фонду:
Це міжнародна алея підтримки України, ціллю збору є медицина для прифронтових регіонів України. Прийшовши на Майдан Незалежності, просканувавши кюар код на табличці, ми потрапляємо на вікно збору.
Хлопець запевняє, що це не перший їхній такий проєкт і насправді деякі дерева, які висадили у столиці, є досить успішними волонтерами.
Андрій Свинаренко, засновник міжнародного благодійного фонду:
За останній місяць ми висадили локацію біля військового госпіталя, це збір на потреби військового госпіталя, висадили локацію на Лесі Українки - це збір на СБУ, підрозділ "Альфа", збір на дрони-камікадзе, висадили сквер на "Героїв полку "Азов" на Оболоні під потреби полку.
Сьогодні ж партнерами висадження дерев стали міжнародні фонди та громадські організації. Сім дерев, сім країн.
Юрій Кривошея, представник партнера з Канади:
Як ви бачите, ми маємо честь брати участь в чудовому проекті сакури на Майдані Незалежності. Враховуючи міжнародну залученість під цей проект, я представляю канадійську сторону. Наша організація підтримує як наших військових з початку війни 2014 року.
Наталія Макієнко, представниця партнера з Ізраїля:
Сім країн, сім дерев і одне дерево наше. Це дерево символізує нашу допомогу від країни Ізраїль.
Максим Стратієнко, представник партнера з США:
На даний момент ми висаджуємо сакури, які є символом відновлення, символом миру і перемоги, тому що наша організація в принципі з 2014 року співпрацює з Українським урядом, співпрацює з українськими волонтерами, надаємо гуманітарну допомогу.
Підтримати ініціативу прийшов і медик бригади "Азов", він не з чуток знає, яка ситуація на передовій і прифронтових зонах з медичним забезпеченням.
Асан Ісенаджиєв, медик бригади "Азов":
Ми знаємо на початках, що таке потреба у ліках і що воно таке, коли їх нема, дана акція створена задля того, щоб зібрати кошти для медикаментів та ліків нашим підрозділам. Не тільки для підрозділів, а і для лікарень, це дуже брава ідея.
по темі
Ще минулого літа українські біженці разом із діаспорою в місті Базель організували команду "Смаколики". Вони печуть, смажать, куховарять, а потім продають ласощі в одному з найбільших міст Конфедерації.
Сім'я Шелудько з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити. Об'єднаних навколо цієї справи вже тисячі.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп.
Їхні імена - це спортивна гордість України. Їх знають в усьому світі - і вони стали амбасадорами нашої країни в міжнародному проєкті "Юнайтед24".
Продукти та гігієнічні набори від футбольного клубу "Динамо" доправлять на позиції ЗСУ, Прикордонної служби, а також до переселенців в різних регіонах України.