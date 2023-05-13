Буде чи не буде. У Німеччині тим часом гадають, чи приїде з візитом президент Зеленський. Поїздку проанонсували місцеві медіа, ще тиждень тому. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Тетяна Логунова розкаже більше.

Візит Володимира Зеленського до Німеччини - це той випадок, коли до кожного свого речення я мушу додавати слова "можливо", "імовірно" або "нібито". Жодного підтвердження цьому від офіційного Києва та Берліна поки немає. Та й взагалі, про можливий приїзд українського президента ми зараз говоримо тільки через німецьких журналістів.

Вони ще тиждень тому опублікували гучну новину - мовляв, 14-го травня, тобто завтра, Володимира Зеленського чекають у Німеччині. Публікація спричинила мало не дипломатичний скандал! Адже від початку повномасштабної війни закордонні візити Зеленського з міркувань безпеки тримають у секреті до останньої хвилини. А тут детальний анонс - з датами та пунктами програми! І від кого? Від зазвичай вкрай обережних німців.

Сергій Сумлєнний, політолог, керівник European Resilience Initiative Center:

Тут дійсно, ми побачили таку ситуацію, яку небагато хто міг очікувати від німецької організації, від німецькою бюрократії. Наскільки ми знаємо, хтось із співробітників чи співробітниць німецької поліції злив цю інформацію, здається, випадково, в німецькі ЗМІ. І сказав, що от, приїде президент Зеленський. І ми знаємо, що візити Зеленського під час війни оголошуються за кілька годин до того, як він приїзжає з міркувань безпеки. В цьому сенсі це було злито за багато діб. Німецька прокуратура шукає цього поліціянта чи поліціянтку. Поки нікого не знайшли.

Чи приїде Володимир Зеленський до Німеччини - залишається в таємниці. Утім, можемо припустити - якщо візит не скасують, то у Берліні український президент зустрінеться з найвищим керівництвом держави. Передусім, з канцлером Олафом Шольцем. Тем для обговорення багато - це військова допомога, фінансова підтримка, яка дуже знадобиться для відбудови країни після війни, ну і звісно підтримка політична. Незабаром саміт НАТО у Вільнюсі і позиція німців дуже важлива. Політологи впевнені - переконати скептичний Берлін підтримати вступ України до Альянсу цілком реально. Головне - підібрати правильні аргументи.

Сергій Сумлєнний, політолог, керівник European Resilience Initiative Center:

Тут українцям треба працювати дуже свідомо, спокійно і постійно. Наполягаючи на тому, що українська армія для НАТО - це допомога. Тому що жодна армія у Європі та світі не має такого досвіду, як українська армія. Навіть армія США не має досвіду 14 місяців війни проти ядерної держави з використанням усіх озброєнь, крім ядерної зброї. Ніхто не має такого, тільки українська армія. Українська армія готова надавати допомогу своїм союзникам по НАТО, українська армія мотивована. Якщо, умовно кажучи, на Данію хтось нападе, то очевидно, що українська армія допоможе швидше ніж Бундесвер. Тому що Бундесвер буде спочатку півроку перебирати стан своєї зброї, а потім публікувати звіт про це, який скаже, що зброя в незадовільному стані і треба створити комісію, котра дізнається, як так сталося.

Крім Берліна, якщо вірити німецьким ЗМІ, Зеленський може відвідати і місто Аахен. Щоб особисто отримати міжнародну премію імені Карла Великого, яку вручають за внесок у об'єднання Європи. Цьогоріч нагороду присудили українському народу та його президенту. Урочиста церемонія відбудеться завтра вдень.