Більше тисячі іграшок передали американські благодійники українським дітям. З подарунками волонтери вирушили до зруйнованих громад Херсонщини. На деокупованій території пошкодження значні, здебільшого досі не має світла та води. Але там живуть діти.

Це маленьке село Благодатне. Зовсім недалеко від сумнозвісної Чорнобаївки на Херсонщині. Під окупацією люди пробули 8 місяців, аж до минулого листопада. Та після звільнення - селяни потроху повертаються до своїх домівок.

Антоніна Бугайова - староста Благодатнівського старостинського округу:

Люди повертаються, ми раді. Наше село наповнюється дитячим сміхом. Під час окупації в нас було 19 дітей. Сьогодні 90. Ми дуже раді їх бачити. Село наше оживає разом з весною.

11-річна Ганна радіє подарунку. Волонтери привезли м'яку іграшку. Дівчинка пережила і обстріли, і окупацію. Родина виїхала лише на півтори тижні - після декількох прильотів в будинок. Ворожих солдатів дитина бачила дуже зблизька.

Ганна - жителька села Благодатне:

Звичайно, було страшно. До нас приходили вони пʼяні, заходили прямо в хату, перевіряли документи. Ми старалися бути обережними, не ходити по двору.

Школа та дитсадок в селі вціліли, лише трохи пошкоджені. Але не працюють. Діти вчаться дистанційно. Світло в Благодатному вже відновили, є й інтернет. Але крім навчання дітям хочеться і свята, зізнаються батьки. Тож іграшкам від волонтерів - дуже раді.

Ольга - жителька села Благодатне:

Обично гуманітарку дають, продукти, а іграшки для них - це радість.

Альона - жителька села Благодатне:

Іграшки, солодощі - це найголовніше. Щоб відключитися від всього того, що зараз робиться. Дуже задоволені.

У невеличкому бусі більше тисячі подарунків: настільні ігри, мʼякі іграшки, канцелярія, велосипеди та самокати. Для дітей будь-якого віку.

А це сусіднє село - Барвінок. Тут залишилася лише одна вулиця і двоє дітей. Але застати їх сьогодні волонтерам не вдалося. Тож подарунки передадуть через бабусю.

Віра Демченко - жителька села Барвінок:

Діти важко переживають війну. Менша дівчинка у нас дуже кмітлива, вона дуже переживає. А взагалі з батьками розлуку дуже важко переживають.

Іграшки благодійникам передав американець Джої Вентимілья. Родина чоловіка збирає допомогу дітям вже декілька років - відтоді, як від хвороби помер його син. Війну в Україні іноземець сприйняв дуже болісно.

Джої Вентимілья - волонтер зі США:

Ми передали гуманітарну допомогу українцям. Я закликаю всіх людей робити це - ми повинні бойкотувати будь-що з боку Росії або будь-кого, хто підтримує цю жахливу війну. І цим маленьким способом ми також можемо допомогти Україні.

Після того, як майже місяць тому фонд привозив на Херсонщину гуманітарну допомогу, вони вирішили приділити окрему увагу дітям.

Віра Лабич - волонтерка Благодійної організації:

Люди повертаються в Україну. Живуть в сараях, відновлюються потрошки. Вони хочуть бути в Україні. Це наше майбутнє покоління, ми маємо про них дбати. Хочеться, щоб ці діти знали, що цілий світ підтримує їх.

Цього разу волонтери відвідали 5 деокупованих сіл. Крім того, іграшки планують відправити також в українські лікарні та дитячі будинки.