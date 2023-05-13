Вибори в Туреччині: політолог оцінив шанси Ердогана [ Редагувати ]
Основна боротьба на виборах в Туреччині розвернеться між опозиційним кандидатом та діючим. На сьогодні вони йдуть "ніздря в ніздрю". Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Національного авіаційного університету Максим Ялі.
"Звичайно, якщо ми дивимось на результати соцопитувань, кандидата лише два - Кемаль Киличдароглу та діючий президент Реджеп Ердоган. Шансів на те, щоб третій кандидат від опозиції вийшов у другий тур - їх не існує. Основна боротьба розвернеться між опозиційним кандидатом та діючим. В принципі, вони йдуть "ніздря в ніздрю". Але я б урахував і адміністративний ресурс, який може зіграти роль. Ось цього тижня Ердоган оприлюднив рішення підняти зарплатні на 45% усім держслужбовцям. А ми чудово розуміємо, хто працює на виборчих комісіях", - зазначив Ялі.
Він додав: "Я переконаний, що на другий тур у Ердогана заготовлені певні ресурси, в тому числі і те, що стосується України. Зернова угода, як ми бачимо, є ключовою темою напередодні виборів".
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