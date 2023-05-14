По Херсону окупанти випустили понад 400 снарядів [ Редагувати ]
За суботу, 13 травня, окупанти здійснили 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Шестеро людей отримали поранення.
За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району.
За даними Прокудіна, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
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