Окупанти з "Градів" обстріляли Запорізьку область: є жертви [ Редагувати ]
Сьогодні, 14 травня, військові рф знову атакували території Запорізької області. Цього разу під удар потрапили цивільні будинки та школа.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок.
Крім того, росіяни обстріляли Приморську середню школу.
"Відомо, що поранення отримали троє цивільних та водій швидкої", - додав він.
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