Змінила суддівську мантію на піксель. Після початку повномасштабної війни суддя Херсонського окружного адмінсуду Олена Ковбій вступила до лав тероборони. Нині - захищає Батьківщину на Бахмутському напрямку. При цьому поєднує службу із обов'язками члена Вищої ради правосуддя. Як це - бути жінкою на війні та не втрачати оптимізм попри постійні обстріли і втрати? У День матері розкажемо історію військовослужбовиці-героїні.

Завжди усміхнена, спокійна, виважена… Такою знають побратими Олену Ковбій. Про те, що з ними пліч-о-пліч служить суддя, - дізналися не одразу.

Олена Ковбій, військовослужбовиця Збройних сил України:

Це зараз я офіцер, але в батальйон я прийшла звичайним солдатом. І я ж не зразу сказала, що я суддя, бо, мабуть, не взяли б. Пішли розмови, що в батальйоні є справжній суддя, приходили дивитися, чи справді так.

Повномасштабну війну наша героїня зустріла в рідному Херсоні. Чоловік і син - обидва офіцери спецслужб - у перші ж дні стали на захист країни. Олена виїхала до родичів на Вінниччину, а там… пішла до тероборони!

Олена Ковбій, військовослужбовиця Збройних сил України:

Жодного сумніву в тому, що я роблю, в мене не було. Були побоювання - чи зможу я це робити. Це було дуже відповідально. Дякуючи нашому комбату, з цивільних, які ніколи не тримали в руках зброю, незважаючи на те, що я з родини військових, але такої тяги до зброї у мене не було ніколи, незважаючи на те, що судді за законом мають право мати зброю.

Стрільба з гранатомета, кулемета, автомата… Надання медичної допомоги, евакуація поранених з поля бою - за кілька місяців навчань Олена стала професійним військовослужбовцем. Невдовзі - її відправили на фронт.

Олена Ковбій, військовослужбовиця Збройних сил України:

Наш батальйон було направлено у зону бойових дій, місто Бахмут. Більше 2 місяців штаб перебував у Бахмуті, потім нас трохи відвели в інший населений пункт. Ми перебували в зоні бойових дій з липня по листопад.

На початку цього року нашу героїню обрали на посаду члена Вищої ради правосуддя. Олена жартує: це вже четверта присяга в її житті, після присяги держслужбовця, судді та військовослужбовця. Місяць тому батальйон Олени командування знову направило на Бахмутський напрямок, та навіть там жінка намагається поєднувати військові й суддівські обов'язки.

Олена Ковбій, військовослужбовиця Збройних сил України:

У нас така дуже відповідальна проходить подія, ми відбираємо майбутніх членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України, проходять співбесіди. Я намагаюся слухати усіх кандидатів, це проходить онлайн, навіть прошу своїх колег ставити питання, які мене цікавлять.

На фронті Олена очолює групу цивільно-військового співробітництва, що займається ідентифікацією загиблих бійців. Каже, морально - робота важка, але навіть у таких умовах наша героїня намагається зберігати оптимізм і підтримувати побратимів.

Олена Ковбій, військовослужбовиця Збройних сил України:

Емоційно, мабуть, жінка сильніша, навіть тут, ви бачите, де я перебуваю - намагаюсь створити якийсь затишок, щоб щось смачненьке у них було, знаєте, як мати, як дружина, поки я не бучу своїх - хоча б щось щоб було домашнє у хлопців тут.

Нещодавно Олені все ж вдалося побачитися зі своїми найріднішими чоловіками. Сина командування відпустило на 10 днів у відпустку - вся родина зустрілася на його весіллі!