Під Бахмутом ЗСУ ліквідували двох російських полковників - міноборони рф [ Редагувати ]
Під Бахмутом на Донеччині українські захисники ліквідували командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка. Про це повідомляє міністерство оборони росії.
Полковник Макаров "особисто керував боєм" у районі села Красне під Бахмутом та отримав смертельне поранення.
В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.
Полковник Бровко загинув у Бахмуті.
В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Міністерство оборони рф вкрай рідко повідомляє про загибель своїх військових, у тому числі тих, хто обіймає високі посади. Зазвичай про їхню загибель стає відомо, коли міноборони посмертно представляє військових до нагород.
Ліквідацію полковника Макарова прокоментував український журналіст Юрій Бутусов:
Посмотрел видео с Макаровым, очевидно, это был крайне опасный противник. 4-я бригада была выбита с ряда позиций под Бахмутом 9-12 мая, очевидно, Макаров выехал на передовую чтобы остановить бегство своих солдат и восстановить положение.
Комбриг, который посещает передовую, получает объективную информацию об обстановке, а не командует с подвала - это большая редкость, 4-я Бригада во 2-м армейском корпусе является наиболее боеспособной, теперь на время ее управление будет дезорганизовано.
Вместе с комбригом Макаровым был уничтожен начштаба бригады, ранены ряд офицеров управления. Важное достижение следует записать на счёт артиллеристов либо одной из наших десантно-штурмовых либо одной из артиллерийских бригад.
Нагадаємо, ввечері 14 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за один день захопили більше десяти російських позицій на півночі та півдні околиць Бахмута.
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