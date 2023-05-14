Понад 100 тисяч євреїв: дітей, жінок, літніх людей - під час Другої світової війни були врятовані Праведниками народів світу. Представники інших національностей, ризикуючи власним життям та близькими, ховали євреїв у своїх оселях. Видавали за рідних дітей, сестер, матерів. Україна - на четвертому місці за кількістю зареєстрованих Праведників світу, після Франції, Польщі та Нідерландів.

Проте, дослідники переконують, реальна кількість рятівників була вдесятеро більшою від офіційних даних. Чому - дивиться у матеріалі наших одеських кореспондентів.

В оновленому сквері Голокосту в Одесі лунає тема з фільму "Список Шиндлера". Поруч із монументом - колишні в'язні гетто і концтаборів та їхні родини.

Віктор Сабуліс, в'язень гетто:

В мене два брати було та мамина сестра. Їх там обливали водою, а це взимку було, вони всі загинули. В нашій родині семеро людей загинуло.

Страшна, але типова історія єврейської родини часів нацистської окупації. На Півдні України тоді було знищено понад сто тисяч євреїв. Матір Юрія розстріляли на його очах.

Юрій Парфьонов, син Праведника світу:

Вона тримала мене на руках. Коли нас привели до поліції, офіцер вихопив мене, я впав. Мама на цього офіцера кинулася, і він її застрелив.

Маленького Юру дорогою до гетто кинули у натовп одеситів, які спостерігали за страшною ходою євреїв. Хлопчика впізнали, сховали та відвели до батька. А той згодом урятував єврейську родину Грін.

Юрій Парфьонов, син Праведника світу:

Соню та Олю. Він зробив їм підробні документи. З цими людьми я зустрічався після війни.

Тепер ім'я батька Юрія - на алеї Праведників світу. Так називають людей різних національностей, які попри небезпеку, ховали в своїх оселях євреїв, видавали їх за членів родини. Володимир отримав прізвище Кузнецов саме від своїх рятівників. Він народився в одеському гетто, згодом опинився у концтаборі в Доманьовці. Разом з іншими дітьми, хлопчика просто викинули за огорожу, розраховуючи на милосердя місцевих жителів.

Володимир Кузнецов, в'язень концтабору:

Сестра виносила, люди з села бігали та забирали. Багато людей ховали в підвалах.

Володимир прожив довге життя, але імена родин, які переховували його від нацистів, пам'ятає добре.

Володимир Кузнецов, в'язень концтабору:

Кочерга, Мунтян, багато людей. Я вважаю дітей тих, хто нас врятував, за своїх сестер та братів.

В руках у Надії портрети бабусі, на честь якої її назвали. Та улюбленої тітки Лізи, яка кілька років прожила під іншим ім'ям. Ця історія для родини - священна. У село Виноградне Березівського району, де жила Надія Панченко, зігнали кількасот євреїв, щоб одного дня розстріляти та скинути в яму. З цієї могили жінка і почула стогін.

Надія Панченко, онука Праведниці світу:

І розкопала серед трупів маленьку дівчинку. Вона її витягла. В самої в неї було ще четверо дітей. Вона околицями принесла її до себе. Вона була непритомна. Вона її полечіла. Она прийшла в себе і так зосталася жить до кінця війни з бабусею і її чотирма дітьми. Ім'я вона дала їй Валя Панченко. Своєї племінниці. І під цим іменем вона так і жила з нею.

Чи розуміла бабуся, чим ризикує, Надія не знає. Чи змогла би повторити її вчинок - не впевнена.

Надія Панченко, онука Праведниці світу:

В той момент було одне - спасіння дитини. Їх могли розстріляти, і дітей тоже могли.

Про появу нової дитини в родині дуже швидко донесли нацистам. І тоді вже десятирічна єврейська дівчинка врятувала свою нову маму.

Надія Панченко, онука Праведниці світу:

Один все-таки заявив і прийшли карателі. І повісили бабушку. Дітей зігнали в одну комнати, а бабушку в другую. І там повісили. І ця Ліза тоже її сапасла. Вона розбила стекло і срезала веревку.

Ліза назавжди лишилася членом родини Панченко. Нині на Алеї Праведників світу в Одесі 110 іменних кленів. Їх могло бути значно більше, але за часів радянського союзу приховували історії порятунку євреїв. Україна посідає четверте місце за кількістю зареєстрованих Праведників світу - після Франції, Польщі та Нідерландів. Це почесне звання надається Ізраїльським інститутом катастрофи та героїзму Яд ва-Шем.

Колишній в'язень гетто Роман Шварцман в 90 роках минулого сторіччя став ініціатором відновлення пам'яті про Праведників. Він вважає: якби вдалося зібрати всі приховані історії, кількість українських Праведників зросла б у рази.

Роман Шварцман, президент Одеської регіональної асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто та концтаборів:

Тільки в Одеській області ми знайшли 250 праведників народів світу, котрі офіційно зареєстровані в Україні, їх потрібно помножити на 10.

Організатором реконструкції скверу Голокосту в Одесі став громадянин Америки, Алекс Гутмахер. Його батька під час минулої війни врятували українці.

Алекс Гутмахер, організатор реконструкції скверу Голокоста в Одесі:

Я вам хочу сказати, що я впевнений, що зараз є праведники світу теж. Оці люди, які врятовують воїнів української армії, які в полоні. А волонтери? Чи це не праведники світу? Які дають можливість продовжити життя: харчами, медикаментами.

Алекс упевнений, саме зараз, коли Україна потерпає від російської агресії, час нагадати людям про милосердя Праведників світу.