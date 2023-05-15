Двоє людей, чоловік і жінка, загинули внаслідок обстрілу росіянами села Стариця Вовчанської громади на Харківщині. А перед тим - уже другий за тиждень ракетний обстріл пережив сам Харків. Ворог ударив вночі ракетами С-300 з сусіднього Бєлгорода.

Постраждав об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Обійшлося без загиблих та поранених. Репортаж із місця обстрілу підготувала наша кореспондентка Світлана Шекера.

Пані Олена каже, близько опівночі на балконі вішала білизну. І здригнулася від вибуху.

Олена Грінченко, жителька Харкова:

Спочатку була повітряна тривога, потім відміна, вже як би ми подумали, що вже все, нічого не буде, а потім вже як гепнуло, ми вже не ожидали. Ну і я виходжу на балкон якраз вибух був і і гарь й яка то внутрі, ну понятно, що десь недалеко. Ми год були в Германії оце приїхали і оце таке. Наш брат нам підсовує. У сусідів там вирвало двері з той сторони.

Олександр показує, як пошкодило його машину.

Олександр Вододазький, житель Харкова:

Вм'ятина на капоті і на криші. - Це скло летіло, да? - Та ні, це каміння. Летіло. І ось сюди ще одним як летіло через дом. Якби не цей дом, тут було усе побите і машини, і вікна. Отут все всюди прилетіло. Багатьом машинам досталося, вони вже роз'їхалися, а так тут из стекла побиті були, ну камні зверху падали тут як попало бачите, цій машині дісталося. Скло в от бачите який удар тоже. Оце камні.

Микола Ковалевський, житель Харкова:

Уже привично. Но всьо равно лячно. потому що воно летить куди попало. Нелюди.

У гуртожитку вибуховою хвилею повибивало всі вікна. Там саме ночувала вахтер. Вона дивом не постраждала, бо на момент прильоту саме була в іншому крилі будівлі. Завідувачка рахує кількість вибитих вікон.

Світлана Козаренко, завідувачка гуртожитку:

- Порахували скільки вікон? - Да, да все 83. Ну все вы же видите эта сторона все. Двери нет, поломались замки,пооткрывались просто. При разрыве. И откосы, трубы, много чего, гады. Негодяи. Это мягко сказано, что так это ужас. Думали всё, пронесло. Наверное, коснётся оно каждого. Каждого.

Правоохоронці вже знайшли уламки та ідентифікували тип ворожої ракети, якою вдарили по Харкову.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Влучання ракетою типу С-300, яка була запущена з території Білгородської обл відбулося по об'єкту інфраструктури у Новобаварському р-ні, на місці постраждалих або ж загиблих осіб немає. За фактом цього обстрілу буде відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Крім Харкова, вночі ракетного удару зазнав і Золочів. Там дві ракети влучили в землю між будинками. Зруйновано гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.