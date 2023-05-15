Понад дві тисячі військових в Україні від початку повномасштабного вторгнення оформили статус людини з інвалідністю. Це останні дані Міністерства соцполітики. Повернутись до повноцінного життя їм допомагають, зокрема, спортивні заходи.

Приміром, у столиці для таких ветеранів організували змагання "Київ незламний". Звідти повернувся Юрій Куций.

З восьмої ранку натовпи охочих взяти участь у спортивних змаганнях "Київ незламний" - стають у черги на реєстрацію. Серед них - учасники бойових дій, які отримали серйозні травми, поліцейські та нацгвардійці. Вони змагатимуться у шести дисциплінах.

Сергій Конюшок, президент федерації стронгмену України:

Сьогодні буде преставлена програма жим лежачи, паверліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, та інвестронг - це адаптивний стронгмен.

Сергій запевняє - залучення до спорту - один з найефективніших способів реінтеграції ветеранів після бойових дій як в Україні, так і в світі.

Сергій Конюшок, президент федерації стронгмену України:

Головний результат - є участь наших ветеранів в таких масових спортивних заходах тому що спілкуючись особисто розуміємо, що найбільша потреба насправді, на мій субʼєктивний погляд, це увага до ветерана. І якраз ми намагаємося обʼєднати небайдужих людей в одному місці для того, щоб ветеран міг отримати ту необхідну кількість уваги і вдячності, яку він потребує.

Головний суддя змагань - найсильніша людина України та світу Василь Вірастюк - присягнув бути чесним і оцінювати обʼєктивно.

Василь Вірастюк, головний суддя змагань:

Я буду чесно судити, тому що по-іншому в спорті не буває. В спорті все досить легко і досить все зрозуміло. Є чіткі правила, дотримуєшся правил і в такому випадку немає запитаннь у учасника.

З нетерпінням чекає свого виступу, в категорії жим лежечи, учасник бойових дій Віталій. Сам він родом з Дніпра, з дві тисячі чотирнадцятого року пішов захищати Україну в складі полку "АЗОВ".

Віталій "Бойко" Скидан, учасник змагань:

Я був учасником Революціїї гідності і звідти ми своїм колективом хлопців з Дніпра там, з інших міст, з якими товаришували, якось так прошла Революція, почалися події в Криму, почалися події на Донбасі. Я - чоловік своєї країни і в мене не було іншого вибору, я мусив захищати свою сімʼю, своїх рідних та свою країну.

Чоловік в 2017 покинув полк, переїхав до столиці, де займався охоронним бізнесом. Та після 24 лютого двадцять другого року він знову взяв зброю до рук, аби зупинити наступ ворога на Київ. Саме тоді в березні на околицях Бучі Віталій втратив ногу.

Віталій "Бойко" Скидан, учасник змагань:

Тоді ми з побратимами змогли зупинити ворожу, колону яка на нас сунулась і частково розбили першу, другу колону і по нас почав працювати танк і в момент, коли я змінював позицію з одного будинку в інший. Біля мене впав танковий снаряд.

Зараз Віталій намагається власним прикладом надихнути інших жити повноцінним життям. І подібні змагання - на його думку - один з найкращих способів досягнути цієї мети.

На змаганнях за чоловіка вболіває його наречена - Аліна. Каже, Віталій - це її гордість.

Аліна Іщенко, наречена учасника: