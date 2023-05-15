У Львові придумали, як заохотити донорів до здачі крові [ Редагувати ]
Доброчинність і культура - явища одного порядку. У Львові придумали, як заохотити донорів до здачі крові. Потреби у ній із початком повномасштабної війни зросли вдвічі. Тож для пропагування донорства і культури в цілому львівським донорам почали дарувати квитки до театрів та музеїв. Акція триває лише кілька днів, а жодного квитка вже не залишилося. Подробиці розкаже Вікторія Балицька.
Віктор Матушевський прийшов до Львівського обласного центру служби крові, щоб у 26-те здати кров. Перед процедурою пʼє чай. Віктора тут уже знають, у крісло лягає без хвилювання.
Кулачок розпустили, ручку розслабили і час від часу легенько працюєм кулачком. Якби якщо відчули якісь зміни голова крутилася, вуха закладало, тошнота - зразу говорити. Добре.
Віктор став донором сім років тому. Каже, це корисно не лише для здоровʼя, але й для душі.
Віктор Матушевский, донор:
Хочу допомогти людям чимось. Зараз здаю на ЗСУ, бо актуально. А так здавав там дітям, знайомим деколи здавав.
Цього разу Віктор здав 450 грам крові. Після процедури йде до реєстратури, де на донора чекає сюрприз.
- Для кого ви здавали? На Збройні сили України. - В нас зараз проходить акція: "приєднуйся до культури", можна відвідати будь-який музей на вибір який вам сподобається.. Ага музей.
Кожен, хто здав кров, може обрати з переліку заклад культури та безкоштовно його відвідати.
Наталя Улицька, медреєстраторка донорського відділу:
На вибір були оперний театр або театр Заньковецької. На даний момент квитки закінчились, залишилося акція "відвідай музей". Музей на вибір, який сподобається. Історичний, релігії, Грушевського, Франка, краєзнавчий, Бойківщина у Самборі, Тустань і Нагуєвичі.
Захар Миляник, член опікунської ради при Львівському обласному центрі служби крові:
Ця акція насправді не має на меті збільшити кількість донорів, а ми мали на меті більше проінформувати та пропагувати культуру донорство крові на Львівщині.
Потреба у крові з початком повномасштабної війни зросла вдвічі, каже один із керівників служби крові.
Ігор Горбаль, завідувач донорським відділом Львівського обласного центру служби крові:
Звичайно, що є багато цивільних, які лікуються. Збільшення кількості хворих також є за рахунок переселенців, вони теж хворіють, люди тобто вони лікуються в наших медичних закладах. І без сумніву це наші хлопці поранені.Вдень потребуємо 70-80 донорів.
На кількість донорів акція поки що не вплинула, але настрій багатьом підняла.
Ігор Горбаль, завідувач донорським відділом Львівського обласного центру служби крові:
Попри те, що є особиста мотивація, щоб допомогти пораненим, звичайно, приємно кожній людині прийти в центр крові і отримати маленьку подяку. Але кожен день приходять нові і нові люди. Не тільки постійні донори, а й долучаються студенство, і долучаються просто чисто випадкові люди, які вирішили через свої добрі наміри долучитися до цих акцій.
Це справді дуже несподівано і приємно, каже Віктор. Здавши кров, він пообідав і вирушив до музею історії релігії. Тут чоловік уперше
Акція непогана, музей - не знаю. Важко щось сказати, такий нестандартний якийсь. Приміщення цікаве, будівля, тут для повноти треба було би ще брати якогось екскурсовода, гіда, але вже так.
Взяти участь в акції погодилися два театри та вісім музеїв.
Орест Малець, директор Львівського музею історії та релігії:
Це було в попередні роки - наші працівники ходили здавати індивідуально і колективно ходили здавати кров. І коли до нас звернулися з цією пропозицією, скажімо так, ми сприйняли це як належне. Тому що розуміємо, що кожен сьогодні робить те, що він може робити. От і донорство однозначно це є річ, яка допомагає нашій перемозі.
А деякі культурні заклади міста навіть образилися, що їх не долучили до популяризації донорства.
Захар Миляник, член опікунської ради при Львівському обласному центрі служби крові:
Більше того після початку такої акції вже інші заклади культури в області почали дзвонити чому ви нас не залучили. Тому тепер зараз долучається заклад з Дрогобиччини, вчора доєднався до цій акції Національна філармонія. Я думаю, що перелік закладів в найближчі дні він ще розшириться.
Триватиме акція до кінця травня. І, можливо, навіть стане постійною.
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