У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські безпілотники [ Редагувати ]
У понеділок, 15 травня, українські військові на Херсонщині знищили чотирьох ворожих безпілотників.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
"15 травня в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, українські військові ліквідували один розвідувальний БпЛА "Орлан-10", один розвідувальний безпілотник "Суперкам" і ще два ударних БпЛА типу "Ланцет".
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