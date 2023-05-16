Бійці знають, що в реальному бою буде значно тяжче, тож сповна опановують військову тактику, поки є така можливість в тилу.

Тактична, вогнева та інженерна підготовки, а ще - топографія і медицина. На Рівненщині завершили підготовку бійці батальйону резерву Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід". Це чоловіки і жінки, більшість з яких до великої війни не мали військового досвіду. Як проходять вишкіл резервісти - дивіться у нашому сюжеті.

Крию, іду. Крию, іду.

Ось так на заняттях з тактичної підготовки військовослужбовці відпрацьовують навички ведення бою у лісі. Вчаться не лише наступати, а й оборонятися.

Максим, військовослужбовець бригади територіальної оборони Рівненщини:

Я - піхотинець, але найкращий друг піхотинця не тільки автомат, а й лопата. Лопатою ми перелопатили багато. Сьогодні ми вчимося добре працювати автоматом.

Більшість із цих чоловіків до великої війни жодного відношення до військової справи не мали. Тепер вільно володіють усіма видами стрілецької зброї, а ще кожен з них з легкістю накладає турнікет собі чи пораненому побратимові.

Кожен піхотинець на полі бою має вміти захистити не лише себе, а й свого товариша.

За інструкторів - досвідчені бійці, які вже пройшли горнило війни в найгарячіших точках. Воїн на позивний "Батя" тримав бій під Ізюмом, а згодом під Слов'янськом. Тепер в тилу готує резервістів тероборони.

Позивний "Батя", інструктор з тактичної та вогневої підготовки:

Підготування індивідуально бійця до будь-якого виду бою, тобто це як і зачистка окопів, так і приміщень, лісів, полів. Тобто, це все входить в тактичну підготовку, яка надає людині можливість вільно почувати себе в тій чи іншій місцевості, проводячи бій.

Бійці проходять також інженерну підготовку. Ось вчаться ставити розтяжки, щоб їх не помітив ворог.

Іван, командир взводу:

Наші хлопці й дівчата будуть знати точно, як її поставити, як її знайти і як розтяжку знищити.

Юлія - у своїй роті відповідає за зв'язок. Дівчині лише 22. І вже понад рік вона тренується на рівні з хлопцями.

Юлія, військовослужбовиця бригади територіальної оборони Рівненщини:

Найважливіше - це правильна комунікація між всіма ланками командирів у взводі та роті, і найважливіше для життя особового складу чим глибше, тим краще, тому що в будь-який момент можуть бути інші команди.

Бійці знають, що в реальному бою буде значно тяжче, тож сповна опановують військову тактику, поки є така можливість в тилу.

Так на Рівненщині проходять підготовку бійці батальйону резерву Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід". Інтенсивні заняття тривали місяць. За цей час кожен із військовослужбовців навчився всього, що повинен вміти стрілець-піхотинець.

Олександр Кяго, начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" ЗСУ:

Це початковий рівень навчання громадян, які не мали військового досвіду. І відповідно їх навчили порядку користування зброєю всіх типів від АК до гранатомета, дали загальні навики інженерної тактичної медицини, тактики й поведінки на полі бою. У більшості всі прибувають у військові частини, які знаходяться на лінії зіткнення - в різних регіонах нашої країни, починаючи від Волині та закінчуючи Запоріжжям.

Всі воїни - мотивовані. Бо більшість із них не чекали повісток, а прийшли до військкоматів добровільно. Нині - це тисячі підготовлених бійців. Щойно буде наказ - готові вирушити на допомогу нашим захисникам, які стримують ворога на сході країни.

Микола, військовослужбовець бригади територіальної оборони Тернопільщини: