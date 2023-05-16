У вівторок, 16 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла про те, якою може бути цифра зґвалтованих під час війни людей.

Точні цифри нам сьогодні не відомі, і не можуть бути відомі з обʼєктивних на то причини. Дуже багато людей, які стали жертвами насилля, бояться стигматизації, бояться якогось осуду, деякі з них могли виїхати з території України, а деякі перебувають на окупованих територіях.

Вона додала, що як свідчить практика багатьох країн, які вже переживали війну, подібні злочини викриваються і протягом 3-5 років після завершення війни. Тому, остаточні цифри ми ще побачимо.