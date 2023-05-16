Сексуальне насильство під час війни: Коломієць оцінила наслідки воєнних злочинів [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла про те, якою може бути цифра зґвалтованих під час війни людей.
Точні цифри нам сьогодні не відомі, і не можуть бути відомі з обʼєктивних на то причини. Дуже багато людей, які стали жертвами насилля, бояться стигматизації, бояться якогось осуду, деякі з них могли виїхати з території України, а деякі перебувають на окупованих територіях.
Вона додала, що як свідчить практика багатьох країн, які вже переживали війну, подібні злочини викриваються і протягом 3-5 років після завершення війни. Тому, остаточні цифри ми ще побачимо.
Коли ми говоримо про злочини сексуального характеру - це не тільки незаконні злочинні дії, які пов'язані саме з сексуальним актом. Це, у тому ж числі й дії, повʼязані з тим, що на блокпосту людей змушували роздягатися, коли фактично людей змушували ставати свідками сексуального насильства. Це все воєнні злочини, повʼязані з сексуальним насильством під час війни.
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